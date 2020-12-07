Çocukluk çağı enfeksiyonlarından korunmak için bunlara dikkat - Son Dakika

Çocukluk çağı enfeksiyonlarından korunmak için bunlara dikkat

07.12.2020 13:39
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Çocukluk çağında meydana gelebilecek çok sayıda enfeksiyon hastalığı olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Ertan Okumuş, "Aşılanma dışında çocuğun bağışıklık sisteminin güçlü tutulması önemli.

Çocukluk çağında meydana gelebilecek çok sayıda enfeksiyon hastalığı olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Ertan Okumuş, "Aşılanma dışında çocuğun bağışıklık sisteminin güçlü tutulması önemli. Sağlıklı uyku, dengeli beslenme, yeterli düzeyde sıvı tüketimi, el hijyeni hastalıklardan korunmak adına alınması gereken önlemler arasında" dedi.

Çocukluk çağında meydana gelebilecek çok sayıda enfeksiyon hastalığı var. Medicana Kadıköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Ertan Okumuş, çocukluk çağı enfeksiyon hastalıklarının neler olduğuna ve bu hastalıkların korunmak adına neler yapılabileceğine dair önemli bilgiler paylaştı.

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA EN SIK GÖRÜLEN ENFEKSİYONLAR

Geçmişte görülen birçok çocukluk çağı enfeksiyon hastalığının antibiyotikler ve aşılama çalışmaları sayesinde kontrol altına alındığını anlatan Uzm. Dr. Mine Ertan Okumuş, "Ancak medikal gelişmelere rağmen bazı viral hastalıklar varlığını sürdürüyor. Hava yollarında iltihaplanma anlamına gelen bronşiolit, grip, el ayak ağız hastalığı, 5. hastalık, su çiçeği, kızamık ve kabakulak gibi rahatsızlıklar, virüslere bağlı oluşmuş sık olarak görülen çocukluk çağı hastalıklarına örnek teşkil ediyor. Virüsler dışında bakteriler çocukluk çağındaki enfeksiyon hastalıklarına neden olabiliyor. Bakterilere bağlı olarak menenjit (beyin zarının iltihaplanması), boğaz enfeksiyonu, kızıl ve impetigo gibi hastalıklar meydana gelebiliyor" diye konuştu.

AŞILANMA VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLÜ TUTMAK ÖNEMLİ

Hastalıklardan korunmak için yapılabileceklerin başında aşılanmanın geldiğini belirten Uzm. Dr. Okumuş, "Aşılanma dışında çocuğun bağışıklık sisteminin güçlü tutulması önem taşıyor. Sağlıklı uyku düzeni, dengeli beslenme alışkanlıkları, yeterli düzeyde sıvı tüketmesi, el hijyenine dikkat edilmesi gibi çocuğun yaşam tarzına dair alışkanlıkların sağlıklı şekilde düzenlenmesi de hastalıklardan korunmak adına alınması gereken önlemler arasında yer alıyor" uyarısında bulundu.

ÇOCUKLUK ÇAĞI ENFEKSİYONLARINDA AŞININ ÖNEMİ

Aşılanma hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Okumuş, "Aşılamanın amacı bir hastalık meydana gelmeden önce bağışıklık sisteminin uyarılmasını sağlayarak o hastalığa karşı uzun dönem korunmanın sağlanması. Aşıların içeriğinde bakteri toksinleri, ölü virüsler ya da canlı ancak zayıflatılmış haldeki virüsler kullanılabiliyor. Aşılanma ile savunma sistemi hücrelerinin hastalık oluşturma potansiyeline sahip mikroorganizmaları tanıması sağlanıyor ve tekrar karşılaşma olması durumunda nasıl bir cevap oluşturulacağının planlanması gerçekleşiyor. Böylelikle o hastalığa karşı bağışıklık süreci başlamış oluyor. Bağışıklık, aktif ya da pasif bağışıklık olmak üzere iki kısımda inceleniyor. Pasif bağışıklık, bebeğin henüz anne karnındayken annenin kanındaki antikorları alması ile gelişirken aşılanma ya da hastalığı geçirme ile aktif bağışıklık sağlanmış oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

AŞI TAKVİMİNDE YER ALAN AŞILAR HAKKINDA

Türkiye'de 13 hastalığa karşı rutin aşılama yapıldığını söyleyen Uzm. Dr. Okumuş, şöyle devam etti:

"Difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, hepatit B, hepatit A, H. influenzae tip B, tüberküloz, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, suçiçeği ve pnömokok (zatürre) Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ulusal aşı takviminde yapılması gereken çocukluk çağı aşıları arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra grip, menenjit, tifo, tifüs, sarıhumma, rotavirüs, Japon ensefaliti, zona, kuduz, kolera ve serviks kanserine karşı da aşılar özel isteğe ya da ihtiyaca bağlı olarak yapılabiliyor.  Aşılanma ile bağışıklık sağlanmadan gelişen bir boğmaca enfeksiyonu çocuklarda uzun süre öksürük ile seyrediyor. Haemophilus influenza tip B (Hib) ise özellikle 5 yaşından küçük çocuklarda zatürre ve menenjit gibi ciddi durumlarla seyredebilen durumlara neden olması nedeniyle aşılanma takviminde yer alıyor. Poliovirüs aşısı ise bu virüsün sinir sistemini istila ederek birkaç saat içerisinde felç hali meydana getirmesi nedeniyle önem arz ediyor. Hib gibi pnömokok adı verilen bakteriler nedeniyle de menenjit ve ensefalit gibi hayati tehdit edici durumlar meydana gelebiliyor. Virüslerin canlı olarak uygulandığı kızamık, kızamıkçık ve kabakulak karma aşısı (KKK) bu hastalıkların seyri esnasında görülebilecek zatürreden kısırlığa kadar çeşitli durumların önlenmesi adına zamanında yapılması gereken aşılar arasında yer alıyor."

Aşı takviminin hastalığın en sık görüldüğü dönem ve etkin bağışıklığın sağlanması için gerekli dozların belirlenmesi ile oluşturulduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Ertan Okumuş, ulusal aşılama takviminde yer alan tüm aşıların çocuk sağlığını tehdit eden hastalıklardan korunmak adına zamanında yapılması gerektiğinin altını çizdi.


Çocukluk çağı enfeksiyonlarından korunmak için bunlara dikkat

Çocuk Sağlığı, Menenjit, Kızamık, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Çocukluk çağı enfeksiyonlarından korunmak için bunlara dikkat - Son Dakika


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