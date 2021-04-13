Çocukluk çağı kanserlerinde tedavi oranları artıyor - Son Dakika

Çocukluk çağı kanserlerinde tedavi oranları artıyor

13.04.2021 10:26
Çocukluk çağı kanserlerinde tedavi oranları artıyor, System.String[]

Çocukluk çağı kanserleri ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Tunç Fışgın, en sık rastlanan türlerin kan kanseri (lösemi) olduğunu söyleyerek, erken tanı ve doğru tedavi ile Türkiye'de 1 yılda lösemilerde yüzde 80'in üzerinde tam tedavi sağlanabildiğini kaydetti.

Çocukluk çağı kanserleri ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Tunç Fışgın, en sık rastlanan türlerin kan kanseri (lösemi) olduğunu söyleyerek, erken tanı ve doğru tedavi ile Türkiye'de 1 yılda lösemilerde yüzde 80'in üzerinde tam tedavi sağlanabildiğini kaydetti.

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tunç Fışgın, çocukluk çağı kanserleriyle ilgili bilgi verdi. En sık rastlanan türlerin kan kanseri (lösemi), beyin tümörleri ve lenf bezi kanserleri (lenfoma) olduğunu belirten Fışgın, bunları azalan sıklıkta, karın içi köken alan sinir kökenli tümörler (nöroblastom), böbrek tümörü (Willms), kemik tümörleri (Ewing/ Osteosarkom) ve göz tümörlerinin (retinoblastom) takip ettiğini ifade etti.

YILDA 3 BİN ÇOCUK KANSER TANISI ALIYOR

Prof. Dr. Fışgın, çocuklarda kanserin yüz binde 10-15, akut lösemilerin ise yüz binde 3 sıklığında görüldüğü bilgisini verdi. "Türkiye'de yılda 2 bin 500-3 bin civarında çocuk kanser tanısı alıyor" diyen Fışgın, çocuk kanserlerinin yaklaşık yüzde 5'inde kalıtsal nedenler saptandığını, büyük bir kısmında ise nedenlerin belirlenemediğini kaydetti.

Prof. Dr. Tunç Fışgın, çocuk kanseri belirtileri ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Uzun süreli ve enfeksiyon tedavisine yanıt vermeyen ateş, antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen, sert ve büyüyen lenf bezleri, burun ve diş eti kanamaları, vücutta hızlı gelişen ve açıklanamayan morluklar, ani iştahsızlık ve eşlik eden kilo kayıpları, ısrar eden baş ağrısı, karın içi, kol ve bacaklarda yeni oluşan kitleler gibi belirtiler çocuk kanserlerine işaret edebilir. Bu bulguların varlığında aile hekimi veya çocuk hekimine başvurmak gerekir."

YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE TAM TEDAVİ SAĞLANABİLİR

Çocukluk çağı kanserlerinin tedavisinde çoklu disipliner yaklaşımın esas olduğunu belirten Prof. Dr. Fışgın, "Hastalar, çocuk hematoloji onkoloji, patoloji, çocuk cerrahisi, ortopedi, beyin cerrahisi, radyoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp ve gerektiğinde diğer disiplinleri içine alan konseyler aracılığıyla oluşturulan çoklu akıl ile yönetilir. Gerektiğinde farklı dahili ya da cerrahi bölümler de konseylere katılarak hastanın yönetimi konusunda görüş alışverişine katkı sağlar. Konsey kararı ile kemoterapi, cerrahi tedavi, radyoterapi, kemik iliği nakli ve hücresel tedaviler gibi farklı tedavi seçenekleri kullanabilir" diye konuştu.

Prof. Dr. Tunç Fışgın, çocukluk çağı kanserlerinde alt gruplara göre farklılıklar olmak ile lösemilerde yüzde 80'in üzerinde, genel kanserlerde ise yüzde 60-70 oranında tam tedavi sağlanabildiğini belirtti.

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNDEN KORUNMANIN YOLLARI

Çocukluk çağı kanserlerinden korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan Prof. Dr. Fışgın, "Sağlıklı yaşam için dengeli ve doğal beslenme, yaş grubuna uygun egzersiz, yeterli dinlenme herkese olduğu gibi çocuklarımıza da önerilir. Ayrıca endüstriyel paket gıdalardan mümkün olduğunca kaçınmak, taze sebze meyve tüketimini özendirmek, yoğun stres yaratan yarışmalı sınavlarla ilgili dengeli bir süreç izlemek ve çocuğu gereksiz aşırı stresten korumak da önemlidir" dedi. Fışgın, ailenin çocuğun gelişimini takip etmesi ve şikayetlerini dinlemesi ve açıklanamayan şikayetler ile karşılaşıldığında hekime başvurmanın en temel erken tanı yöntemleri olduğunu vurguladı.


Çocukluk çağı kanserlerinde tedavi oranları artıyor
Çocukluk çağı kanserlerinde tedavi oranları artıyor

Tıp Fakültesi, Türkiye, Kanser, Lösemi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Çocukluk çağı kanserlerinde tedavi oranları artıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül? Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül? Ziraat Bankası 1,33 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı Ziraat Bankası 1,33 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı Silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ'ın arabada kucağına oturan kişi Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ'ın arabada kucağına oturan kişi Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Güne yükselişle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız Ne evlilik teklifi ne sevgiliye sürpriz! Vinç kiralayan gencin sebebi çok daha duygusal Ne evlilik teklifi ne sevgiliye sürpriz! Vinç kiralayan gencin sebebi çok daha duygusal ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı Unutulma Hakkı yürürlüğe girdi! Artık vatandaşlar haklarında çıkan bilgi ve belgeleri arama motorlarından kaldırtabilecek Unutulma Hakkı yürürlüğe girdi! Artık vatandaşlar haklarında çıkan bilgi ve belgeleri arama motorlarından kaldırtabilecek

Son Dakika Haberleri
10:57 Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam
10:48 Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül?
10:41 Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı
10:28 İğrenç olay! 5 kişi, 12 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu
10:09 Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?
10:00 Müşteri gibi taksiye binen kadın ortalığı karıştırdı! Aracı kaçırdı, kaçarken de yayaya çarptı
09:52 AK Partili eski bakan Ertuğrul Günay'dan emekli amirallerin serbest kalmasına ilişkin dikkat çeken yorum
09:44 Ayvalık Cunda Köprüsü'nde feci trafik kazası: 1 ölü
09:37 Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiye zam oranı bugün belli olacak
09:30 Sadakatsiz dizisinden 26. yeni bölüm fragmanı geldi! Derin'i kaçıranlar bu kez Asya'yı kaçırıyor
Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam         
10:57
Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı         
10:41
İğrenç olay! 5 kişi, 12 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu İğrenç olay! 5 kişi, 12 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu         
10:28
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
AK Partili eski bakan Ertuğrul Günay'dan emekli amirallerin serbest kalmasına ilişkin dikkat çeken yorum AK Partili eski bakan Ertuğrul Günay'dan emekli amirallerin serbest kalmasına ilişkin dikkat çeken yorum         
09:52
İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını "Ölürüm Türkiye'm" parçasıyla uyandırıyor         
09:12
Dün apar topar hastaneye kaldırılan Burak Sergen, yoğun bakıma alındı Dün apar topar hastaneye kaldırılan Burak Sergen, yoğun bakıma alındı         
07:13
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var         
20:52
Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı         
19:25
Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı         
19:25
Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor         
19:08
Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi         
17:56
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
16:19
51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı 51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 11:01:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocukluk çağı kanserlerinde tedavi oranları artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei