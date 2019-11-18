Bartın'da, "Çocukluk Çağı Ruhsal Bozuklukları" konferansı düzenlendi.



Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde valilik konferans salonundaki konferansta psikolog Çağlar Kuzu, otizm, özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite konularında bilgi verdi.



Köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi 0-6 yaş grubu çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak ve ailelerinin de bu yönde desteklenmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen oyuncak kütüphanesi projesi kapsamında düzenlenen konferansa Vali Sinan Güner'in eşi uzman doktor Beyhan Güner, Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Feridun Güler, vakıf personeli ile veliler katıldı.