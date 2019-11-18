Son Dakika Haberleri: "Çocukluk Çağı Ruhsal Bozuklukları" konferansı
Son Dakika Güncel 'Çocukluk Çağı Ruhsal Bozuklukları' konferansı - Son Dakika

"Çocukluk Çağı Ruhsal Bozuklukları" konferansı

6 saat önce

Bartın'da, "Çocukluk Çağı Ruhsal Bozuklukları" konferansı düzenlendi.

Bartın'da, "Çocukluk Çağı Ruhsal Bozuklukları" konferansı düzenlendi.


Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde valilik konferans salonundaki konferansta psikolog Çağlar Kuzu, otizm, özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite konularında bilgi verdi.


Köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi 0-6 yaş grubu çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak ve ailelerinin de bu yönde desteklenmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen oyuncak kütüphanesi projesi kapsamında düzenlenen konferansa Vali Sinan Güner'in eşi uzman doktor Beyhan Güner, Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Feridun Güler, vakıf personeli ile veliler katıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Dipsiz Göl doğal sit alanı ilan edilecek
Son dakika: EYT'lilerle ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti var Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım'a ilişkin açıklama: Okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı Antalya'daki siyanür intiharında babanın mektubunda adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 19:11:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Çocukluk Çağı Ruhsal Bozuklukları" konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]