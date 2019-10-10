Son Dakika Haberleri: Çocukluk çağında obezite ciddi tehlike
Son Dakika Güncel Çocukluk çağında obezite ciddi tehlike

Çocukluk çağında obezite ciddi tehlike

1 saat önce

Çocukluk cağındaki obeziteye dikkat çeken Obezite Cerrahı Op. Dr. Tufan Ergenç, "'İleride değişir, büyüyünce zayıflar' gibi cümlelerle bu durumu örtbas etmeye çalışabilirler.

Çocukluk çağında obezite ciddi tehlike, System.String[]

Çocukluk cağındaki obeziteye dikkat çeken Obezite Cerrahı Op. Dr. Tufan Ergenç, "'İleride değişir, büyüyünce zayıflar' gibi cümlelerle bu durumu örtbas etmeye çalışabilirler. Durumu iyi analiz etmek ve geç olmadan bir uzmandan destek almak gerekmektedir" dedi.

Obezite Cerrahı Op. Dr. Tufan Ergenç, gelişmekte olan ülkelerdeki çocuklarda aşırı kilo ve obeziteye daha çok rastlandığı ifade ederek, önemli bilgiler paylaştı. Çocukluk çağı obezitesinin ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Ergenç, "Ebeveynler, çocuklarında obezite görülmesi durumunda kendilerini suçlu hissedebilirler; fakat bunu dile getirmektense, 'ileride değişir, büyüyünce zayıflar' gibi cümlelerle bu durumu örtbas etmeye çalışabilirler. Durumu iyi analiz etmek ve geç olmadan bir uzmandan destek almak gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların neden kilo aldığına değinen Ergenç, "Sağlıklı gıdaya erişimin zor olmasının yanı sıra bu ülkelerde yaşayan çocukların sınırlı geliri olan ebeveynleri de düşük maliyetli fırsatlardan yararlanmak durumunda kalıyorlar. Ülkedeki sağlıklı ürünlerin fiyatlarının daha yüksek olması, çocuğun bu ürünlerden mahrum kalarak kilo almasına yol açabiliyor ve obeziteye davetiye çıkartıyor" şeklinde konuştu.

"Sağlıklı gıdalara zayıf erişim, şehir hayatında egzersiz ve oyun için yeterli ve güvenli alan bulunmaması gibi birçok neden çocuklukta obeziteye katkıda bulunabilmektedir" diyen Op. Dr. Ergenç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu durumda ebeveyne büyük görev düşmektedir. Çocukları için uygun imkan ve olanak sağlamaları hatta onlarla birlikte yürüyüş ve egzersiz yaparak onları desteklemeleri sürece yardımcı olacaktır."

(İHA)

Çocukluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a çok sert tepki: Önce aynaya baksın!
Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne: Kendinize gelin, kapıları açar mültecileri yollarız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladığından bu yana 109 terörist öldürüldü Erdoğan, Suriye'deki tutuklu DEAŞ'lılar için güvence verdi: Gereken neyse onu yapacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:20:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocukluk çağında obezite ciddi tehlike
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]