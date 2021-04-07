Çocukluk döneminde eğlenceli öğrenme - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Bölümü'nün "Drama ve İletişim" adlı atölye çalışmasında erken çocukluk eğitimi anlatıldı.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen çevrim içi atölye programında, Drama Eğitmeni ve Öğrenme Meraklıları Sosyal Girişimcisi, Ofis Oyunları Program Geliştiricisi ve Uygulayıcısı Şahsanem Ercan Ön, Okul Öncesi Bölümü öğretmen adaylarına bilgi ve deneyimlerini anlattı. Drama eğitiminin iletişim becerilerine etkisinin ve oyun temelli öğrenmenin önemi üzerinde durulan atölye programında; öğrencilerin pandemi sürecinde eğlenerek öğrenmesinin ve ekran başında geçirilen sürede oyunu bir araç olarak kullanmanın önemi vurgulandı. Ayrıca atölyede, okul öncesi öğretmen adayları; yaparak, yaşayarak sürece etkin katılım sağlama fırsatı buldu. Drama alanında kullanılan araçlar, eğitimler ve kitapların önemine de değinen misafir konuşmacı, keşfederek öğrenmenin ve özellikle merak duygusunun canlı tutularak verilecek bir eğitimin daha kalıcı izler bıraktığını ifade etti. Çeşitli uygulamalı çalışmaları da öğrencilerle paylaşan Şahsanem Ercan Ön, pandemi süreci bittiğinde Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelmek istediğini söyleyerek, katılımcılara teşekkür etti. - DÜZCE