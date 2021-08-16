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Son dakika haber... Çocukluk hayali gerçeğe döndü: Hem mühendis hem ralli pilotu - Son Dakika

Son dakika haber... Çocukluk hayali gerçeğe döndü: Hem mühendis hem ralli pilotu

16.08.2021 11:32
Son dakika haber... Çocukluk hayali gerçeğe döndü: Hem mühendis hem ralli pilotu, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Ralli dünyasına 2011 yılının sonunda adım atan ve dünya çapında pek çok başarı elde eden profesyonel ralli pilotu Ümit Can Özdemir, yıllar sonra çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Ralli dünyasına 2011 yılının sonunda adım atan ve dünya çapında pek çok başarı elde eden profesyonel ralli pilotu Ümit Can Özdemir, yıllar sonra çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü. Özdemir şimdilerde hem parkurlarda kıyasıya mücadele verirken, hem de elektrikli otomobiller için şarj istasyonu kurulumu yapıyor.

Son yıllarda 2 çeker sınıfında Fiesta R2T otomobiliyle arka arkaya şampiyonluklar elde eden ve üniversitede okuduğu Mekatronik Mühendisliği'nin ardından otomobil yarışı merakını profesyonel ralli pilotluğuna taşıyan Ümit Can Özdemir'in genç yaşına rağmen kariyerine onlarca kupa sığdırmayı başardığı kaydedildi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde (BAU) Mekatronik Mühendisliği okuyan Özdemir, "Okuduğum, emek harcadığım ve sevdiğim bölümün meyvelerini profesyonel hayatta topluyor olmak beni mutlu ediyor" dedi.

"OTOMOBİL KULLANMAYI ÖZGÜRLÜKLE BAĞDAŞTIRIYORUM"

Trafikte gördüğü otomobillerden gözlerini ayırmayan bir çocuk olduğunu söyleyen Ralli Pilotu Ümit Can Özdemir, "Otomobillere olan ilgim kendimi bildim bileli mevcut aslında. Bu tutkumun nereden geldiğini açık söylemek gerekirse ben de bilmiyorum. Tek bildiğim şey bu tutkumun ailem vasıtasıyla bana aktarılmadığı. Her tutku gibi insanın içinden gelen ve açıklayamadığı bir şey. Sadece otomobillere olan ilgiye ek olarak otomobil kullanmak ile ilgili de çok meraklıydım. Çocukken babamın kucağına oturup otomobili kullanmak için sık sık yalvardığımı hatırlıyorum. Muhtemelen otomobil kullanmayı özgürlük veya özgür olmak ile bağdaştırmış olabilirim. Halen de böyle" dedi.

"BÖLÜMÜNÜZÜ ZEVK ALDIĞINIZ MESLEK DALI İLE BİRLEŞTİRİN"

Bahçeşehir Üniversitesi'nde (BAU) okuduğu Mekatronik Mühendisliği bölümünün otomobillere duyduğu ilgi ile doğrudan ilişkili olduğunun altını çizen Özdemir, "Çocukluktan beri mekaniğe, bilime ve teknik şeylere çok ilgim vardı. Kendimi bildiğimden beri otomobillerle ilgili olduğumdan dolayı otomotiv sektöründe çalışmak istedim. Üniversitemizde okuduğum Mekatronik mühendisliği ise bu konuda bana epey bir kapı açtı diyebilirim. Öğrenciler okuduğu bölümü, zevk aldıkları meslek dalı ile birleştirmeyi başarabilirlerse çok uzun soluklu bir başarı elde edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Hem profesyonel bir ralli pilotu hem de bir mühendis olarak kariyerini sürdüren Özdemir, "20'li yaşlarda bir BAU öğrencisi iken yarışmak ile gibi bir düşüncem yoktu aslında. Sadece otomobillere olan ilgim çok fazlaydı ve otomobil kullanmayı çok seviyordum. 'Ben daha iyi otomobil kullanabilirim, kullanmak istiyorum' diye kendimce nereden ileri sürüş eğitimi alabileceğimi araştırdım. Eğitim aldıktan yaklaşık 5-6 ay sonra ilk kez bir yarış otomobilinin koltuğuna oturdum. Sonrasında zaten bir daha hiç durmadım. Devamı çorap söküğü gibi geldi desem yanlış olmaz" dedi.

Yoğun antrenman programı hakkında da açıklamalar yapan Ümit Can Özdemir, "Her sporda olduğu gibi, arkanızda sizi destekleyen ve sizi başarıya ulaştıran sağlam bir ekip yoksa tek başınıza hiçbir başarı elde edemezsiniz. Arkanızda çok güçlü bir teknik ekibin ve bir ekip çalışmasının olması gerekiyor. Takımımız bu konuda ülkemizde bulunan en başarılı, tecrübeli ve köklü takım. Bu nedenle yarışlara olan teknik hazırlık çalışmaları süresince takımımız ile hazırlanıyoruz. Çünkü ralli her ne kadar dışarıdan bireysel gibi gözükse de toplu oynanan takım sporlarından bile daha 'takım' sporu" ifadelerini kullandı.

"YENİ YETİŞECEK GENÇ SPORCULARA KATKIDA BULUNMAK İSTERİM"

Gelecekteki planlamalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Ümit Can Özdemir, "Belirli bir seviyeye gelmiş sporcular için yaptıkları spor artık hayatlarının içine o kadar çok işliyor ki, hayatlarının sonuna kadar o spordan fiziksel olarak uzak kalsalar da zihinsel olarak spordan kopamıyorlar. Yarışmayı bırakırsam muhtemelen yeni yetişecek olan genç sporculara katkıda bulunmak isterim. Sporcular olarak sistemin içinde olduğumuzdan dolayı geliştirilmesi gereken yerleri net bir şekilde görebiliyoruz. Bu nedenle sporu bıraktığım zaman uzaktan takip etmek yerine içinde olup edindiğim tecrübeleri sporculara yansıtmak istiyorum. Ülkemizde bu sporun gelişmesini, rekabetin artmasını, yarışan daha çok otomobil olmasını ve insanların bu spora olan ilgisinin artmasını çok isterim" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mekatronik Mühendisliği'nde eğitimini aldığı mühendislik kariyerine de devam eden Özdemir'in Avrupa Ralli Şampiyonası Takımlar Şampiyonluğu, Türkiye Ralli Şampiyonası İki Çeker Şampiyonluğu ve Türkiye Genç Pilotlar Şampiyonluğu bulunuyor.


Son dakika haber... Çocukluk hayali gerçeğe döndü: Hem mühendis hem ralli pilotu
Son dakika haber... Çocukluk hayali gerçeğe döndü: Hem mühendis hem ralli pilotu
Son dakika haber... Çocukluk hayali gerçeğe döndü: Hem mühendis hem ralli pilotu

Otomobil, Ümit Can, Türkiye, Ralli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Çocukluk hayali gerçeğe döndü: Hem mühendis hem ralli pilotu - Son Dakika


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