Son Dakika Haberleri: Çocukluk Hayali Gerçek Olmayınca Gönüllü Trafik Polisi Oldu

Çocukluk Hayali Gerçek Olmayınca Gönüllü Trafik Polisi Oldu

54 dakika önce

Çocukluk hayali gerçek olmayınca gönüllü trafik polisi oldu Elinde düdüğüyle trafiğe yön veren Fahri trafik polisine sürücülerde destek veriyor Trafik kurallarına uymayan sürücülere kendi belirlediği fiyattan ceza kesiyorÇORUM - Çorum'da tek hayali polis olmak olan ancak bu hayali gerçekleşmeyen...

Çocukluk hayali gerçek olmayınca gönüllü trafik polisi oldu
Elinde düdüğüyle trafiğe yön veren Fahri trafik polisine sürücülerde destek veriyor
Trafik kurallarına uymayan sürücülere kendi belirlediği fiyattan ceza kesiyor

ÇORUM - Çorum'da tek hayali polis olmak olan ancak bu hayali gerçekleşmeyen 65 yaşındaki Recep Ertuğral, gönüllü trafik polisliği yapıyor.
Trafik akışının yoğun olduğu Milönü 1. Cadde üzerinde bir kavşakta bazen gün boyu bazen ise birkaç saat bekleyen 65 yaşındaki Recep Ertuğral, cadde ve ara sokaklardan araçlarıyla geçen sürücüleri durdurup, yönlendirip sürücüleri uyarıyor. Elinde düdüğüyle caddedeki trafik akışını sağlayan Ertuğral'ın tek amacı trafik kazalarının önüne geçmek.
15 yıldır Kellegöz camine baktığını dile getiren Recep Ertuğral, bunun yanında ise insanlar kaza yapmaması için polis gibi kavşakta görev yaptığını söyledi. Trafik polisliğinin kendisi için bir heves olduğunu kaydeden Ertuğral, "Vatandaşlara yardım ediyorum. Almanya gibi trafik su gibi aksın. Babam okumama izin vermedi. Hayalim polis olmaktı. Olmayınca burada polislik yapıyorum türkü söyleyip geziyorum. 15 yıldır buradayım. Hiç bırakmadım. 5-10 kuruş ekmek parası veriyorlar idare ediyorum" dedi.
Trafik kurallarına uymayanlara ceza da kestiğini anlatan Ertuğral, "Trafik kurallarına uymayanlara 5 milyar (bin). Altındaki arabayı satsın gitsin. O trafik kuralına uymamak neymiş görsün. Alkol alan sürücülere 3 milyar (bin). Kemer takmayana 2 milyar ceza (bin). Kesip bırakıyorum cezayı. Allah kurtarsın onları bu dünyadan" ifadelerini kullandı.
Ertuğral, köşe başında kendisi trafiği düzenlerken gören polislerin de teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:10 Kaynak: İHA

Çorum, Polis, Çocukluk, Genel
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