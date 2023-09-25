'Çocukluk hayalim' dediği fidanlar yanmasın diye hayatını kaybetti - Son Dakika

'Çocukluk hayalim' dediği fidanlar yanmasın diye hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 25.09.2023 02:17

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde çıkan yangında, 'çocukluk hayalim' dediği fidanlar yanmasın diye olay yerine giden 79 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Yangın, kuru otların tutuşması sonucu meydana geldi ve alevler kısa sürede büyüdü. Yangını gören köy sakinleri itfaiyeye haber verdi ve yangın söndürüldü. Ancak, yangının fidanlık alana doğru ilerlediğini gören Ömer Bulut, müdahale etmek için bölgeye gitti ve alevlerin içerisinde kalarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Çocukluk hayalim' dediği fidanlar yanmasın diye hayatını kaybetti

Gümüşhane'deki yangında 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Köse ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangında 'çocukluk hayalim' dediği fidanlar yanmasın diye olay yerine giden 79 yaşındaki şahıs, alevlerin içerisinde kalarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Köse ilçesi Kayadibi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayadibi köyü Bayraklıtepe bölgesinde bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Otların kuru olması ve rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören köy sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Diktiği fidanlar yanmasın diye hayatını kaybetti

Öte yandan kısa sürede büyüyen yangının geçtiğimiz yıllarda "çocukluk hayalim" diyerek diktiği fidanlık alana doğru ilerlediğini gören Ömer Bulut ise yangına müdahale etmek için bölgeye gitti. Kendisini dumanlar içerisinde bulan Bulut, henüz belirlenemeyen bir sebeple yere yığıldı. Yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde yapılan incelemede yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Alevlerin içerisinde kalan yaşlı adamın yanmış cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Bulut'un geçtiğimiz yıllarda kardeşiyle birlikte diktiği binlerce fidan nedeniyle Köse Kaymakamlığı'ndan teşekkür belgesi aldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Çocukluk, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Çocukluk hayalim' dediği fidanlar yanmasın diye hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Çocukluk hayalim' dediği fidanlar yanmasın diye hayatını kaybetti - Son Dakika
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