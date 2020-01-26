Çocukluk hayalini çocuklar için gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocukluk hayalini çocuklar için gerçekleştirdi - Son Dakika

Çocukluk hayalini çocuklar için gerçekleştirdi

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Hasan Kalafat çocukken oynayamadığı ve hayalini kurduğu oyuncakları kendi evinde üretmeye başladı.

Çocukluk hayalini çocuklar için gerçekleştirdi, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Hasan Kalafat çocukken oynayamadığı ve hayalini kurduğu oyuncakları kendi evinde üretmeye başladı. Yaklaşık 11 yıl önce kamudan emekli olduktan sonra ailesinin kendisine alamadığı oyuncak hayallerini şimdilerde gerçekleştiren Kalafat, çevresindeki çocuklar için evinin bir katını atölyeye çevirdi.


İki yıl önce çocukları sevindirmek için çalışmaya başladığı atölyesinde ahşapları oyuncağa çeviren Hasan Kalafat, şimdilerde ise kendisini ziyarete gelen çocuklara yaptığı oyuncakları hediye ediyor.


"Atölyemde araba yaparken her şeyi unutuyorum"


Ahşaplara verdiği şekillerle oyuncak yapan ve çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Kalafat, "Çocukluktan kalma oyuncaklara karşı bir hayallerim vardı. Eskiden hep içimde bir ukde kaldığından dolayı yaklaşık 2 yıldır ahşap üzerine oyuncaklar ve farklı ekipmanlar yapıyorum. Burası denize yakın olduğu için ilk gemi yapma hayalim vardı. O sırada gemi yapmak için ustanın yanında bu işi öğrenirken kendi el becerimi keşfetmeye başladım. Daha sonra ahşaplara şekil vermek için aletler aldım. Evimizde eski bir sehpa vardı. Eşim onlardan bana puf yapmamı istedi. Tabi bu yaptıklarım bittikten sonra ahşaptan oyuncaklar yapmaya başladım. Özellikle en büyük hevesim olan arabalara ahşapla şekil verdim. Atölyemde araba yaparken her şeyi unutuyorum. Ben ahşabın burada en ufak parçasını bile ziyan etmemeye çalışıyorum" dedi.


"Çocukken mutsuzdum, şimdi çocuklar için mutluyum"


Ailesinin durumu olmadığından dolayı hep bir oyuncak hayalinin olduğunu ifade eden Hasan Kalafat, "Emeklilerin çoğu ya kahvehanede yada meyhanededir. Ancak ben emekli olduktan sonra oturmayı tercih etmedim. Ben normal bir devlet memuru olan ailenin çocuğuyum. Benim zamanımda oyuncak çok azdı ve ailemin bana oyuncak alma gibi bir durumu yoktu. Biz de o zamanlarda tahtalardan kendimize oyuncak yapmaya çalışıyorduk. Tabi o zamandan bu zamana içimde onun hep hayalini taşıyordum. O gün bu gündür değişen tek şey ise o zamanlar oyuncağım yok diye mutsuzdum, şimdilerde ise çocuklara yaptığım için mutluyum. Özellikle atölyemde bir sandalye veya masa yapmaktan keyif alıyorum ancak çocuklara özel araba yapmak benim için bambaşka bir duygudur. Hatta geçen gün atölyeme gelen aile dostumuzun çocuğu burada bulunan arabaları gördüğünde hangisini alacağını şaşırdı. Buraya gelen çocuklar arabaları gördüklerinde kendilerine hediye ettiğimde onlar da çok mutlu oluyor" diyerek sözlerini tamamladı. - ORDU

Çocukluk, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan Berna Laçin'ne tepki
MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan Berna Laçin'ne tepki: Ülke yasta, Berna Laçin oynaşta Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları gözyaşları içinde anlattı: Babası bir kahramandı Muhabir, eline aldığı beton parçasının parçalandığını görünce şaşkına döndü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 16:43:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocukluk hayalini çocuklar için gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]