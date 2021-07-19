Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Dalgıçoğlu, 90'ların severek dinlediği "Çalkala" şarkısını dinamik, kıpır kıpır, 7'den 70'e herkesi yakalayacak ve dünya trendlerini de içinde barındıracak bir şekilde yeniden düzenleyerek dinleyicilerin beğenisine sundu. Soruları cevaplayan şarkıcı,"1996 yılında tanışmıştım "Çalkala" ile. Sadece hayal kurduğum, aynanın karşısında şarkı söylediğim ve dans ettiğim yaşlardı. Kendimi sahnede düşünüp, ben de bir gün akım oluşturacağım, derdim." diyen Seda, çocukluk hayallerini gerçekleştirdiğini söyledi.

90'lar Türkçe popun müzik tarihindeki yeri oldukça büyük: "O dönemde yapılan şarkıların hepsi hala duyduğunuzda sizi o döneme ışınlıyor, size o dönemi hissettiriyor, hiçbir şekilde eskimiyor. Çalkala ile hem geçmişe ışınlanıp hem de günümüzü doyasıya yaşayacaksınız.