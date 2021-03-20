Çocukluk hayalini gerçekleştiren genç soliste ünlü oyunculardan destek - Son Dakika

Çocukluk hayalini gerçekleştiren genç soliste ünlü oyunculardan destek

20.03.2021 11:13
Çocukluk hayalini gerçekleştiren genç soliste ünlü oyunculardan destek, System.String[]

Pandemi döneminde sıkılarak çocukluk hayali olan bir albüm çıkarmak için yola çıkan bir çocuk annesi Alara Kuru'ya ünlü oyunculardan destek geldi.

Pandemi döneminde sıkılarak çocukluk hayali olan bir albüm çıkarmak için yola çıkan bir çocuk annesi Alara Kuru'ya ünlü oyunculardan destek geldi. Genç kadının "Yüreğim Sana" isimli ilk klibinde ünlü oyuncular Wilma Elles ve Burak Bozdağ rol aldı.

Çocukluktan itibaren en büyük hayali şarkı söylemek ve albüm çıkarmak isteyen Alara Kuru, bu hayalini pandemiden çok sıkılınca gerçeğe dönüştürmeye karar verdi. Bir çocuk annesi olan Kuru, ilk olarak hayalini eşi Furkan Kuru'ya anlattı. Eşinin de desteğini alan Alara Kuru, hayalini gerçekleştirmek için yola koyuldu.

Alara Kuru'nun albümünün ilk klibi "Yüreğim Sana" isimli şarkısı için çekildi. Klipte ünlü oyuncular Wilma Elles ve Burak Bozdağ rol aldı. Büyükçekmece'de gerçekleştirilen klip çekimlerinde eğlenceli anlar yaşandı.

Çekim arasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Wilma Elles, Alara Kuru ve Burak Bozdağ son zamanlarda kadına şiddetin arttığı ve bu konuda herkesin tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Klipte rol icabı aldatan kadın rolünü oynayan Elles, "Gerçek hayatta çok aldatıldım. Bir kere aldatılınca bir daha güven olmuyor" dedi.

Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim

Yüreğim sana şarkısı için kamera karşısına geçen Alara Kuru ise, "Uzun zamandır istediğim bir projeydi sonunda çocukluk hayalimi gerçekleştirme fırsatım oldu. Bana bu yolda destek olan herkese teşekkür ederim. Wilma Elles, Burak Bozdağ klipte rol oynadılar. Aranjör Mustafa Arapoğlu ve Kadir Balık ve Fatih Aksoylu büyük destek verdi. Ben klipte aldatılan kadını oynuyorum ancak hayatımda hiç aldatılmadım. Hayatımda bir kişiyi sevdim onunla da evlendim. Bu durumlar sıklıkla yaşanıyor hatta daha sonra şiddet boyutuna kadar gidiyor. Kadınlarımız sessiz kalmasınlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Çocukluk hayalini gerçekleştiren genç soliste ünlü oyunculardan destek
Çocukluk hayalini gerçekleştiren genç soliste ünlü oyunculardan destek

Wilma Elles, Pandemi, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Çocukluk hayalini gerçekleştiren genç soliste ünlü oyunculardan destek - Son Dakika Magazin


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