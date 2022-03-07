Çocukluk hayalini gerçekleştiren kadın, ekmeğini direksiyon başında kazanıyor - Son Dakika
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Çocukluk hayalini gerçekleştiren kadın, ekmeğini direksiyon başında kazanıyor

07.03.2022 14:13
Çocukluk hayalini gerçekleştiren kadın, ekmeğini direksiyon başında kazanıyor

Nevşehir'de öğrenci servis aracı şoförlüğü yapan Sevgi Yalap, yıllardır direksiyon başında ekmeğini kazanıyor.

Nevşehir'de öğrenci servis aracı şoförlüğü yapan Sevgi Yalap, yıllardır direksiyon başında ekmeğini kazanıyor.

Çocuk yaşta otobüs, tır, minibüs, traktör gibi vasıtalara ilgi duyan 38 yaşındaki Yalap, 2012'de ehliyetini aldı.

İşe başladığı bir fabrikada bir süre forklift operatörü olarak da görev yapan Yalap, 2016'da Milli Eğitim Müdürlüğünde sözleşmeli memur oldu.

Birçok okuldaki farklı görevlerinin ardından, yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araç sürücüleri için gerekli olan SRC belgesini alan Yalap, bir yıldır Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrenci servis minibüsünü kullanıyor.

Yalap, AA muhabirine, kadınların tüm görevleri başarıyla yürütebileceklerini gösterdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Şoförlük serüvenine çocuk yaşlarda, çiftçilik yapan babasının traktör ve biçerdöverinin direksiyonuna geçerek başladığını anlatan Yalap, azmi ve gayretiyle çevresinden takdir topladığını ifade etti.

"Makam şoförü olmak istiyorum"

Mesleğinin bazı insanlara aykırı gelebildiğini ancak severek sürdürdüğünü aktaran Yalap, şöyle konuştu:

"Şoförlük çocukluğumdan beri gelen bir hevesti. Neden bayandan bir otobüs şoförü olmasın dedim. Eşim filan gülmüştü. Erkek yapabiliyorsa bayan da yapabilir diye bu yola çıktım. İşimi çok seviyorum ve bana hiç zor gelmiyor. Bayanların yapamayacağı hiçbir şey yok. 'Kadından tır şoförü, makam şoförü olamaz' diye bir şey yok. Büyük araç şoförü bayan sayısının çoğalmasını isterim. Makam şoförü olmak istiyorum. Kendimi geliştirmek için çevre illere gidip gelerek tecrübe kazanıyorum. Trafikte ışıklarda filan durunca bazen bakıyorlar, insanlar biraz şaşırıyor. Özellikle forklift için de erkeklere özel bir iş gibi bakılıyordu. Yapamazsın dediler ama yapılacağını gösterdim."

Öğrenciler de memnun

Servis aracındaki öğrencilerden Munise Menteşe, şoför Yalap sayesinde kadınların her mesleğin üstesinden gelebileceğine şahit olduklarını dile getirdi.

Bu durumun kendileri için de avantaj olduğunu anlatan Menteşe, "Kadın sadece evde oturup çocuklarına bakacak diye bir şey yok. İster mühendis ister doktor isterse servis şoförü olabilir. Bir erkek sürücü olmasındansa bayan sürücü olması bizim için daha iyi. Araçta daha rahat olabiliyoruz." dedi.

Aslıhan Kaş da kadın minibüs şoförünün sık karşılaşılan bir durum olmadığını ancak garipsemediğini belirtti.

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Nevşehir, Tragger, Minibüs, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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