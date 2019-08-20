Son Dakika Haberleri: Çocukluk hayalini KOSGEB sayesinde gerçekleştirdi
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Çocukluk hayalini KOSGEB sayesinde gerçekleştirdi

40 dakika önce

Sakarya'da yaşayan Betül Çınar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı kredi desteğiyle çocukluk hayali olan güzellik merkezine kavuştu.

Çocukluk hayalini KOSGEB sayesinde gerçekleştirdi, System.String[]
Sakarya'da yaşayan Betül Çınar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı kredi desteğiyle çocukluk hayali olan güzellik merkezine kavuştu.
Uzun yıllar eğitimini aldığı ve çalıştığı mesleğini memleketi Sakarya'da sürdürmek isteyen Çınar (34), çocukluk hayali olan kuaför ve cilt bakım merkezini açmak için KOSGEB'e başvurdu.
Aldığı eğitimlerin ardından KOSGEB girişimcilik sertifikası almaya hak kazanan girişimci kadın, 50 bin lira hibe desteğiyle Adapazarı ilçesinde açtığı güzellik merkezinde şimdi müşterilerine en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyor.
Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar birçok yerde çalıştığını fakat tek hayalinin iş yeri açmak olduğunu söyledi.
KOSGEB'in girişimcilere destek verdiğini öğrendiğini anlatan Çınar, "Eğitimimi aldım. Bir yıl sonra KOSGEB'den desteğimi alarak kendi işimi kurdum, hayallerime kavuştum. Sakaryamızın güzel insanlarına hizmet vereceğiz. Güzel bir mekanımız var, kapımız herkese açık." diye konuştu.
Sakarya, Kuaför, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:26 Kaynak: AA
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