Çocukluk hayalini Rize bezi ile birleştirdi şimdi stilist oldu - Son Dakika

Çocukluk hayalini Rize bezi ile birleştirdi şimdi stilist oldu

27.01.2021 13:06

- Çocukluk hayalini Rize bezi ile birleştirdi şimdi stilist oldu Rize'de yaşayan Nazmiye Karafazlıoğlu ev hanımlığından sıkılınca stilist olmaya karar verdi ve yaptığı çizimlerle herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

- Çocukluk hayalini Rize bezi ile birleştirdi şimdi stilist oldu

RİZE - Rize'de yaşayan Nazmiye Karafazlıoğlu ev hanımlığından sıkılınca stilist olmaya karar verdi ve yaptığı çizimlerle herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Rize'de yaşayan ev hanımı Nazmiye Karafazlıoğlu, çocukluktan gelen yeteneğini kullandı ve ilk başta kendi çapında kıyafetler tasarlamaya başladı. Günler sonra tasarımları arttıkça ünlü modacı Cemil İpekeçi'ye bu tasarımları gönderdi ve kendisiyle tanışma fırsatı buldu. İpekçi'nin atölyesinde 4 aylık bir eğitim alan Karafazlıoğu, Rize'ye döndüğünde tasarımlarına devam etti ve Rize bezi olarak bilinen feretiko ile kıyafetler dikmeye başladı. Karafazlıoğlu Rize bezi sayesinde ise dünyanın en doğal ve sağlıklı kıyafetlerini tasarlamaya başladı.

Çizim yapma isteğinin kendisi için doğuştan gelen bir heves olduğunu dile getiren Nazmiye Karafazlıoğlu "Ben bu duygu ile doğmuşum diyebilirim çünkü küçükken gördüğüm her nesnenin, objenin resmini çizdim. Zamanla bu şekillenmeye başladım ve kendimi giysi tasarımları yaparken buldum. Denemeler yaptım, Rize bezi üzerine ayakkabılar yaptım, giysiler yaptım. Cemil İpekçi ile tanışma fırsatım oldu. Atölyesinde 4 buçuk ay kadar bir eğitim aldım. Bu benim en büyük şansımdı. Beni baya bir geliştirdi" dedi.

"Çalışmalarımda Rize bezini tercih ediyorum"

Rize bezi olarak bilinen feretikonun yaşaması için mücadele ettiğini, bu nedenle çalışmalarında Rize bezini tercih ettiğini belirten Karafazlıoğlu "Neden feretiko dediğiniz zaman çünkü feretiko kenevir bitkisinin liflerinden elde edilir. Bu liflerden elde edilen ipliklerle el tezgahlarında dokunur ve bu hiçbir şekilde kimyasal süreçten geçmez. Tamamen doğaldır. Biyoenerjisinden dolayı güveleri ve sinekleri uzak tutar. Aynı zamanda inanılmaz bir anti bakteriyeldir. Rize bezinin tarihi de var. Geçmiş dönemlerde Fatih Sultan Mehmet'in tılsımlı gömleği de feretiko kumaşıydı. Rize bezinden yapılmıştı. Bu yüzden tercih ettim. Öte yandan sıcak ortamda serin, serin ortamda sıcak tutma özelliği var" ifadelerini kullandı.

"Özellikle gençlerin tercih edeceği kıyafetler tasarlıyorum"

Rize bezinden özellikle gençlerin tercih edeceği kıyafetler tasarladığını, sonraki süreçte ise feretikonun yurt dışında duyulması için çalışacağını dile getiren Karafazlıoğlu "Feretiko bezinden özellikle gençlere yönelik güncel kıyafetler tasarladım. İlerisi için bu kumaştan herkesin yararlanmasını istiyorum. Erkekler ve çocuklar için de tasarımlarım olacak. Hedefim ise bu kumaşın sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, yurt dışında da tanınması" şeklinde konuştu.

"Düşmeden insan yürümeyi öğrenemiyor"

Dünyaya ev hanımı olarak gelmediğini fark ettiğinde stilist olma kararı aldığını ifade eden Karafazlıoğlu "Bir şeylerden rahatsızdım. Bu dünyaya ben ev kadını olmak için gelmedim, bunu beliyordum. Nereden başlamam gerektiğini bilmiyordum. Rize el dokuması feretiko bezini keşfettikten sonra beni çok etkiledi. O yüzden ben bu kumaşla yoluma devam etmek istedim" diye konuştu.

Ev kadınlarına bir yerden başlamak için asla vazgeçmemeleri gerektiğini dile getiren Karafazlıoğlu "Hiçbir zaman kendilerini yüzde 100 hazır hissetmeyecekler. Her zaman bir bahaneleri olacak. Başarılı insanların bahaneleri olmaz, olmamalı. O yüzden ev hanımları o adımı atsınlar. Kendilerini en hazır hissetmediği anda da o adımı atsınlar. Ben başaramam dedikleri anda o adımı atsınlar. Başlasınlar, gerisini bir şekilde Allah kalplerini, niyetlerini temiz tutarsa hallediyor. Düşmeden bir çocuk yürümeyi öğrenemiyor" ifadelerini kullandı.

Çocukluk hayalini Rize bezi ile birleştirdi şimdi stilist oldu
Çocukluk hayalini Rize bezi ile birleştirdi şimdi stilist oldu
Çocukluk hayalini Rize bezi ile birleştirdi şimdi stilist oldu
Çocukluk hayalini Rize bezi ile birleştirdi şimdi stilist oldu

Rize, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocukluk hayalini Rize bezi ile birleştirdi şimdi stilist oldu - Son Dakika


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