Demir kanatlı kuşları uçurmak için Türkiye'yi seçtiler

Çocukluk hayalleri olan pilotluk için yaşadıkları ülkeden Türkiye'ye gelen gençler, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünde eğitim görüyor.

Türk asıllı Hollanda vatandaşı Yasir Aktaş ve Cihan Duru ile Ürdün'de yaşayan Bisher Aldmour, pilot olmak için üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümünü tercih etti.

Hava parkı ve uçak filosuyla dünya standartlarında eğitim veren bölümün öğrencileri, sıkı ve titiz bir eğitim süreciyle hayalini kurdukları göklerdeki geleceğine hazırlanıyor.

Planör ve uçaklarla eğitim gören öğrenciler, mezun olduktan sonra dünya havacılık sektöründe hizmet vermek için mesleki donanımlarını geliştiriyor.

Birinci sınıfı bitiren 22 yaşındaki Cihan Duru, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana uçaklara ve pilotluğa ilgisi olduğunu anlattı.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için pilotaj bölümü okumaya karar verdiğini belirten Duru, eğitim alacağı pisti, uçakları gördükten sonra çok heyecanlandığını ve kararının netleştiğini kaydetti.

Duru, "Kararımdan çok memnunum. Havada olmak bir tutkudur, yaşam biçimidir. Bunu anlatmak biraz zor. Çok farklı hisler yaşıyoruz. Bunu anlamak için yaşamak gerekir. Burada kendimi en iyi şekilde geliştirmek istiyorum. Okulumuzun kendi pisti ve uçakları olmasının çok büyük faydasını görüyoruz. Çünkü sınırsız iniş kalkış yapabiliyoruz. Tüm olanaklara sahibiz." diye konuştu.

İkinci sınıfı bitiren 22 yaşındaki Yasir Aktaş da pilotluk eğitimi alan bir arkadaşından etkilediğini, eğlenceli bir eğitim süreci ve güzel bir kariyer imkanı sunduğu için pilotaj bölümünü tercih ettiğini söyledi.

Uçaklara ve pilotluğa ilgisinin sık sık yaptığı uçak seyahatlerinde oluştuğunu aktaran Aktaş, şöyle konuştu:

"Havadayken oluşan özgürlük hissi beni cezbediyor. Dünyaya yukarıdan bakmak çok farklı bir duygu. Pilot olduktan sonra büyük havayolu şirketlerinde pilotluk yapmak istiyorum. Okula başlamadan önce her şey kolay görünüyordu ama dışarıdan göründüğü gibi değilmiş. Hocalarımız bizi çok fazla zorluyor. Hocamızla veya yalnız uçuş eğitimi yapmak büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Çünkü gelecekte taşıyacağımız insanların canı bize emanet edilecek."

"Kendimi olabildiğince iyi geliştirmek için çalışıyorum"

Ürdünlü 19 yaşındaki üçüncü sınıf öğrencisi Bisher Aldmour ise yaptığı araştırmalarda Türkiye'de dünya standartlarında havacılık eğitimi verildiğini öğrendikten sonra kararını verdiğini ifade etti.

Eğitimlerinin çok güzel gittiğini ve pilotluğa her gün biraz daha yaklaştığını vurgulayan Aldmour, şunları kaydetti:

"Şu anda planör eğitimi alıyorum. Birkaç gün önce ilk yalnız uçuşumu yaptım. Yalnız uçuşlarım devam ediyor. İnşallah en yakında zamanda lisansımı da alırım diye düşünüyorum. Gökyüzünde olmak, bulutların arasında olmak bambaşka bir duydu. Başka bir bölüm okuyamazdım. Biz burada ders görüyoruz ama aldığımız dersler de uçmak üzerine. Şu anda pandemiden dolayı tüm mesleklerde olduğu gibi bizim sektörde de personel alımları durgun ama iyi bir hava yolu şirketinde işe girmek için kendimi olabildiğince iyi geliştirmek için çalışıyorum."

Bölümün uçuş eğitim müdürü Mahmut Çıplakkılıç da öğrencilerin dünya standartlarında yetişeceğini ve dünyanın herhangi bir yerinde rahatlıkla iş bulabileceğini anlattı.

"İstedikleri her şirkette pilotluk yapabilirler"

Genç pilot adayı öğrencilerin 4 yıl süren zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğini belirten Çıplakkılıç, okulun hava parkındaki 5 uçak ve 2 planörle uçuş eğitimi verdiklerini, bölümde 7'si yabancı 81 öğrencinin eğitim aldığını dile getirdi.

Yabancı öğrencilerin Hollanda, Ürdün, Kazakistan, Burundi ve İran'dan geldiğini belirten Çıplakkılıç, sözlerini, "Yetiştirdiğimiz öğrenciler burada öncelikle PPL (hususi pilot lisansı) sahibi oluyorlar. İlk uçuşlarının ardından IR (alet) uçuşlarını, CPL (ticari pilot lisansı) ve çift motor uçuşlarını tamamladıktan sonra uçuşa hazır hale geliyorlar. Her türlü uçakta eğitim almaya hazır hale gelen öğrenciler, hava yollarında kullanacakları uçaklara özel yaklaşık 200-220 saatlik uçuş eğitimi aldıktan sonra sivil sektörde istedikleri her şirkette pilotluk yapabilirler. Şu anda sektörde pandemiden dolayı bir durgunluk var ama önümüzdeki yıllarda bütün firmalar pilot alımı yapacak. Yetişmiş öğrencilerimizin tamamı da Türkiye'de ve yurt dışında iş bulabilecek." diye tamamladı.