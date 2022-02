ÇOCUKLUK MERAKI MESLEĞİ OLDU - Son Dakika

KAYSERİ'de yaşayan 4 çocuk annesi Hilal Kaya'nın (39), çocukluğundan beri olan at merakı mesleği oldu. Kurduğu at çiftliğinde 14 atın bakımını yapıp, eğitim veren Kaya, At merakım çocukluktan beri vardı. Kendi adıma çok uçuk bir hayali gerçekleştirdim. Çiftliğimdeki atların hem bakımını yapıyorum hem de aldığım eğitmenlik belgesi ile at sürüyorum. Ben atlarıma anne şefkati ile bakıyorum dedi.

10 yıl önce Almanya'dan 4 çocuğu ile Kayseri'ye dönüş yapan Hilal Kaya, Hacılar ilçesi Gelbula Mahallesine yerleşti. Kaya, çocukluk hayali olan at çiftliği kurmaya karar verdi. Evinin arkasına at için çiftlik inşa eden Kaya, burada at yetiştirme uzmanı Nuri Kaçan'dan at bakımı, atlı binme ve atlı okçuluk eğitimi aldı. Aldığı 3 atın sayısını 14'e çıkaran Kaya'nın at merakı mesleği oldu. Hergün çiftliğinde bulunan atlarını temizleyen, yemlerini veren ve tarayan Hilal Kaya, verdiği eğitimle yabani ve geçmiş yıllarda yarışan atları ehilleştirerek binilebilir hale getirdi. Aynı zamanda lisanslı atlı okçuluk belgesi alan Kaya, ülke genelinde yapılan birçok atlı okçuluk yarışına at yetiştiriyor. Yaşadığı süreci anlatan Hilal Kaya, At merakım çocukluktan vardı. Çok uçuk bir hayaldi hiçbir zaman benim olacak bir hayal değildi. Biz Türkiye'ye temelli döndüğümüzde çocuklarımın bir hobi edinmesini, at binmelerini istedim. Benim bu işe başlamamın asıl sebebi çocuklarım derken kendimi atın üstünde buldum. Eğitmenlik belgelerimi aldım ve at sahibi oldum. Hiç tahmin edemediğimiz kadar at sahibi oldum ve bu işe bu şekilde başladım. İlerleyen zamanlarda atlı okçuluğa olan merakım sayesinde ve geleneksel bir spor olması nedeniyle bu işe çok merak saldım diye konuştu.

'ÇİFTLİĞİMİZDE 14 ATIMIZ VAR'

İşini çok sevdiğini belirten Kaya, İşimizi çok sevdiğimiz için zorlamıyoruz. Tabi ki bir külfet canlı bir hayvan her şeyden önce sorumluluğu var. Kendi çiftliğimize ait 14 tane atımız var. Günümüzü bu şekilde onlara bakarak ve eğitimlerimizi vererek geçiriyoruz. Çiftliğimdeki atların hem bakımını yapıyorum hem de aldığım eğitmenlik belgesi ile at sürüyorum dedi.

'ATLARIMA ANNE ŞEFKATİ İLE BAKIYORUM'

Atlara anne şefkati ile baktığını söyleyen Hilal Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü Atlarında insanlar gibi karakteri var. Ben atlarıma anne şefkati ile bakıyorum. At bakımını iyi yaptığım için dışarıdan bana getirilen atlarında bakımı ve eğitimini ben yapıyorum. Buradaki en önemli faktör insanlardan önce atı eğitmek oluyor. Bunu belirlemek çok zordur. Çünkü insanlar gibi atlarında bir karakterleri vardır. Kimi at çabuk öğrenir, kimi at yavaş öğrenir. Kimisi daha korkaktır, kimisi de cesurdur. Bu tamamen atların karakterine göre çalışma planı ayarlanır. Burada çocuklara ve yetişkinlere at eğitimi de veriyoruz. İnsanlara hayalim olan at sevgisini aşılıyorum. Onların mutlu olmasını sağlıyorum.