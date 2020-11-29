Çocukluk oyuncağı "maket gemiler" mesleği oldu - Son Dakika

Çocukluk oyuncağı "maket gemiler" mesleği oldu

29.11.2020 11:11

Trabzon'da çocukluğunda dayısının yaptığı maket tekneyi denizde yüzdürerek oynayan Boğaçhan Gökhan Şatıroğlu'nun, "çocukluğumda en iyi oyuncağımdı" dediği maket gemi ve tekne sevdası geçim kaynağı oldu.

Trabzon'da çocukluğunda dayısının yaptığı maket tekneyi denizde yüzdürerek oynayan Boğaçhan Gökhan Şatıroğlu'nun, "çocukluğumda en iyi oyuncağımdı" dediği maket gemi ve tekne sevdası geçim kaynağı oldu.

Ortahisar ilçesinin Faroz mevkisinde geçimlerini balıkçılıkla sağlayan ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Şatıroğlu, dayısından maket gemi ve tekne yapmayı öğrendi.

Boğaçhan Gökhan Şatıroğlu, yaptığı maket gemi ve tekneleri İskenderpaşa Mahallesi'ndeki atölyesinde bin ile 60 bin lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuyor.

"En iyi oyuncağım tekneydi"

Şatıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünde balıkçılık yapan dedesine teknelerin tamiri sırasında yardım ettiğini, denize olan tutkusunun dedesinin yanında başladığını söyledi.

Maket gemi yapımını ise dayısından öğrendiğini anlatan 43 yaşındaki Şatıroğlu, "Rahmetli dedem balıkçıydı hem de Faroz'da kendi teknesini tamir ederdi. Küçüklüğümde, anneannemle dedem denizden gelince karşılamaya giderdik. Dedem yazın başlarında kayığını boyardı, bakımını yapar, çürük tahtasını değişir, tahta aralarına kalafat yapardı. O zamanlar teknenin bakımını yaparken ben de küçük çapta yardım eder, keserini, fırçasını verirdim." dedi.

Şatıroğlu, 8-9 yaşlarında dayısının yaptığı maket gemiyle oynadığını belirterek, "Dayım, küçükken deniz kıyısında yüzdürmem için bana kütükten bir tekne yapmıştı. Çok severdim, en iyi oyuncağım tekneydi o zaman. Düşünebiliyor musunuz çocuksunuz, denize tekneyi götürüyorsunuz, yüzdürüyorsunuz. Dayım böyle bir tekne yapmıştı." diye konuştu.

Maket gemi sevgisinin o yaşlarda başladığını dile getiren Şatıroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Onu suda yüzdürürken daha sonra en iyi oyuncağım olduğu için merak saldım. Küçük ağaç parçalarını toplayıp eve getirir, dayımın yaptığı bu tekneyi ben de yapmaya çalışırdım. Dedemden deniz aşkını, dayımdan ahşap aşkını öğrendim. İkisi de birleşince bugünkü duruma geldim, bir hayat tarzı oldu bana."

Maket gemi fiyatları bin lira ile 60 bin lira arasında değişiyor

Şatıroğlu, lise yıllarında evde kartonlarla ve kütüklerle tekne maketleri yapmaya çalıştığına da dikkati çekti.

Yaptığı gemileri evinin balkonunda boyarken rüzgar nedeniyle komşuların açık pencerelerden evlerine boya sıçradığı yönündeki şikayetleri üzerine yaklaşık 10 yıl önce atölye kurmaya karar verdiğini aktaran Şatıroğlu, 40 metrekarelik atölyesinde boyutları 15 santimetre ile 2 metre arasında değişen tekne ve gemi maketleri hazırladığını söyledi.

Sipariş üzerine istenilen türde tekne ve gemi maketi yapabildiğini belirten Şatıroğlu, şöyle devam etti:

"Gerçek teknenin küçültülmüş ölçeğinin birebir aynısını yapıyorum. Günümüz teknelerinden başlayıp 1200'lü yıllarda kullanılan teknelere kadar model gemi yapıyorum. Yaptıklarım arasında kalyonlar, Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan savaş gemileri, açık deniz gırgırı, vapur, yöresel tekneler de yer alıyor. Nusret Mayın Gemisi, Santa Maria, Karayip Korsanları, Atatürk'ün yatı Savarona ve Titanic gibi bir çok ülkenin ünlü gemilerinin maketini de yaptım."

Şatıroğlu, bir maketi 10 gün ile 3 ay arasında yaptığını, fiyatlarının ise bin lira ile 60 bin lira arasında değiştiğini ifade etti.

Hazırladığı maket gemi ve tekneleri çoğunlukla yurt dışına gönderdiğini vurgulayan Şatıroğlu, sipariş üzerine siyasetçilere, iş adamlarına, müzelere ve bu işe merakı olan kişilere de maket yaptığını kaydetti.

Şatıroğlu, Trabzon Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 2010 yılından beri maket gemi kursu verdiğini de anlatarak, eğitim alan kişilerden çok güzel tekneler yapanlar olduğunu sözlerine ekledi.

Çocukluk oyuncağı maket gemiler mesleği oldu
Çocukluk oyuncağı maket gemiler mesleği oldu
Çocukluk oyuncağı maket gemiler mesleği oldu
Çocukluk oyuncağı maket gemiler mesleği oldu

Ortahisar, Trabzon, Gemi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocukluk oyuncağı 'maket gemiler' mesleği oldu - Son Dakika


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