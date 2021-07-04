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Çocukluk özlemini atık malzemelerden yaptığı ahşap evlerle gideriyor - Son Dakika

Çocukluk özlemini atık malzemelerden yaptığı ahşap evlerle gideriyor

04.07.2021 12:26
Çocukluk özlemini atık malzemelerden yaptığı ahşap evlerle gideriyor, System.String[]

Zonguldak'ta yaşayan 69 yaşındaki Cevdet Aydemir, topladığı atık ahşap malzemeleri, çocukluğunda yaşadığı ağaç evlerden esinlenerek yaptığı maket evlerle sanat eserine dönüştürüyor.

Zonguldak'ta yaşayan 69 yaşındaki Cevdet Aydemir, topladığı atık ahşap malzemeleri, çocukluğunda yaşadığı ağaç evlerden esinlenerek yaptığı maket evlerle sanat eserine dönüştürüyor.

Gökçebey ilçesinde ikamet eden ve uzun yıllar tuhafiyecilik yapan, 2 çocuk ve 2 torun sahibi Aydemir, 2 yıl önce gezi için gittiği Ankara'daki bir müzede gördüğü maket evden etkilendi. Aydemir, emekli olduktan sonraki boş zamanını değerlendirmek için maket evler yapmaya karar verdi.

Evinin alt katında bulunan 18 metrekarelik alanı atölyeye çeviren Aydemir, ilk olarak kibrit kutusu ve mobilya aksamından evler yapmaya başladı.

Daha sonra yaptıklarını beğenmeyerek marangozlardan ve mobilyacılardan irili ufaklı atık ahşap malzemeler toplayan Aydemir, bunları aletlerle şekillendirdikten sonra zımparalayıp vernikleyerek hayalindeki maket evler için kullanılabilir hale getiriyor.

Zamanla kendini geliştirerek 100'e yakın maket ev yapan Aydemir, hem boş zamanını değerlendiriyor hem de ürünlerin satışından elde ettiği gelirle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

"Atık malzemeler ziyan olmuyor"

Cevdet Aydemir, AA muhabirine, iki yıldır yaklaşık 100 maket ev yaptığını, şu an ise elinde 62 evin kaldığını söyledi.

Malzemeleri atölyelerden, marangozlardan ve mobilyacılardan temin ettiğini anlatan Aydemir, "Elimdeki makinelerle keserek maket evler yapmaya başladım. Böylece atık malzemeleri değerlendirmiş oldum. Vaktimi güzel değerlendiriyorum. En azından bu atık malzemeler ziyan olmuyor. Bir şeyler yapmaya uğraşıyorum." diye konuştu.

Yaptıklarının ilgiyle karşılandığını ve beğenildiğini aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

"Her gören yaptıklarımı beğeniyor. 'Nasıl sabrediyorsun bunu yaparken, biz olsak yapamayız.' diyorlar. Bende sabır var. Kalple aklı birleştirdiğiniz zaman, yapmayı da seviyorsanız meydana getiriliyor. Azim diye bir şey var. İnsan azmettikten sonra yapamayacağı bir şey yoktur. Boş durmayı sevmiyorum. 'Ben de maket evlere başlayayım, ben de bir eser bırakayım.' dedim. Çocukluğumuzda ağaç evlerde büyüdük, o evler de yavaş yavaş tarihten siliniyor. İnsanlar kaybolan o evlere özlem duyuyor. O özlemi bu maket evlere bakarak gideriyorlar ve hoşlarına gidiyor."

Üretmenin önemine işaret eden Aydemir, "İnsanlarımız boş durmasın. Tarlada, bağda, bahçede ya da böyle atık malzemeleri değerlendirerek bir şeyler üretsin. Bir şeyleri değerlendirmek lazım. Hem vaktini boşa harcamamış hem de evine maddi katkı sağlamış olurlar." dedi.

Zonguldak, Emekli, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çocukluk özlemini atık malzemelerden yaptığı ahşap evlerle gideriyor - Son Dakika


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