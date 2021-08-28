Çocukluktan gelen eski eşya biriktirme hobisi onu antikacı yaptı - Son Dakika

Diyarbakır'da hobilerini iş haline getiren 40 yaşındaki İsmail Yaman, Yanık Çarşı'daki dükkanında antikacılık yapıyor.

Küçük yaşlarda antika merakının başladığını, aslında bir hikaye, bir anı sattığını söyleyen İsmail Yaman, "Kendimi bildim bileli eski eşya topluyorum, merakım var. Çünkü antikanın bir hikaye, bir anı olduğunu düşünüyorum. Bu merakım beni bu işi yapmama yönlendirdi. Ezelden beri topluyorum, bu işi keyifle yapıyorum. Bir süre sonra bunu ticarete döktüm. Yaklaşık 10 yıldır profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Ben sevdiğim işi yapıyorum. İnsanlara tavsiyem herkes sevdiği işi yapsın, o zaman huzur buluyor insan. Antika bana keyif veriyor. Her baktığım ürün beni alıp başka yerlere, geçmişe götürüyor. Gezmeyi çok sevdiğim için gittiğim her yerden bir antika ürün getiriyorum. Tabii ağırlıklı olarak insanlar getiriyor eski ürünlerini" dedi.

"Pandemi ile beraber geçmişe özlem oluştu"

İnsanların özellikle ev hanımlarının antikaya yoğun ilgisi olduğunu söyleyen Yaman, "Son birkaç yıldır özellikle pandemi sürecinden beri antikaya olan ilgi artmış durumda, bu da insanların eskiye olan özleminden kaynaklanıyor. Böyle olunca antika yaygınlaşıyor. İnsanlarla güzel bir bağ kurduk gelip bir çay içip buranın havasını soluyup gidenlerde oluyor, bu bile bize yetiyor" diye konuştu.

Dükkana gelen müşterilerden Mahmut Tül, antikanın bir sevda olduğunu söyleyerek, "Antika geçmişe özlemdir, anıların yaşatılmasıdır. Antika merakım dokuma halılarla başladı. Şimdi de hoşuma giden antikaları İsmail beye veriyorum. Gençlerimiz antikayla artık çok uğraşmıyor. Benim için antika çok değerli, bence bir özlem bir sevdadır antika" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR