Proje, Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde tedavi gören çocuklarla birlikte yapıldı.

Çalışma, Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Bölümünden Dr. Gül Özlem Yıldırım'ın danışmanlığında ve öğrenci Zeynep Demir'in grup temsilciliği ile hayata geçirildi.

Proje ile ilgili bilgi veren Dr. Gül Özlem Yıldırım, "Çocuksan Cesursun Projesi Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde yatmakta olan ameliyat olmuş ya da olacak çocuk hastalarımızla birlikte yapıldı. Projede amaç çocukların hastaneye yatışlarına bağlı olarak gelişen evden ayrılma, hastane korkusu gibi olumsuz kaygı ve deneyimlerini azaltmaktı. Bu kapsamda ameliyat öncesi hazırlık dönemlerinde çocuklar kendi giyecekleri ameliyat önlüklerini isteklerine göre baskı şekillerle boya yaparak renklendirdiler. İki hasta odasının duvarlarına klinik psikoloğun önerileri doğrultusunda 6-12 yaş çocuklara uygun duvar resimleri yapıldı, resimler ve baskılarda Kemalpaşa İzmir Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Rakibe Derin Sel yönetiminde gerçekleşti.Hasta yatak tekstilleri de baskı boyalar kullanılarak renklendirildi" dedi.

Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında özel bir grup olan çocuklara yönelik pek çok proje ürettiklerini söyleyen ASHMYO Müdürü Prof. Dr. Selahattin Güçlü Kıyan projeyi gerçekleştiren öğrencilere, projeye gösterdiği ilgi ve desteklerinden dolayı Tıp Fakültesi Dekanlığına ve Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'a teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında Çocuk Cerrahisi Klinik Başhemşiresi Ayşen İslamoğlu'nun desteği ile oyun odasında yılbaşı öncesi müzikli, gösterili kutlama yapıldı. Kutlamaya ASHMYO Müdürü Prof. Dr. Selahattin Güçlü Kıyan, Çocuk Cerrahisi Kliniği AD Başkanı Prof. Dr. Hakkı Ata Erdener de katıldı. Proje öğrencilerine "Teşekkür Belgesi" verilmesinin ardından,ekip öğrencileri ile tüm çocuklar ziyaret edildi ve yılbaşı hediyeleri dağıtıldı.