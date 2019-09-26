Son Dakika Haberleri: Çocuktaki karın ağrısını hafife almayın
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Çocuktaki karın ağrısını hafife almayın

29 dakika önce

Çocuklarda karın ağrısının sağ alt tarafta hissedilmesinin apandisit belirtisi olabileceğini belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, ailelerin belirtiler konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Çocuktaki karın ağrısını hafife almayın, System.String[]

Çocuklarda karın ağrısının sağ alt tarafta hissedilmesinin apandisit belirtisi olabileceğini belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, ailelerin belirtiler konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Karın boşluğunun sağ alt kısmındaki 'apendiks' bölgesinde iltihaplanma olarak ortaya çıkan apandisit, hem çocukların hem de ebeveynlerinin kabusu olabiliyor. Apandisit belirtilerinin iyi anlaşılması, tedavi sürecini de kolaylaştırıyor. Tedavinin erken teşhisinin önemli olduğunu belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, "Çocuklarda gözlenen karın ağrısının çok çeşitli sebepleri olabilir. İlk etapta dahili ve cerrahi sebepler olarak kısaca ayırmak gerekmektedir. Ağrının ne zaman başladığı, şiddeti, kusmanın eşlik edip etmemesi, kilo kaybı ve iştahsızlık gibi bir takım bulguların çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Karın ağrısı yapan en sık dahili sebepler arasında gaz sancısı, kabızlık, idrar yolu enfeksiyonu, kas ağrıları, reflü ve gastrit, bağırsak enfeksiyonlarına bağlı ishal gibi birçok hastalığı sayabiliriz. Karın ağrısı olan bir çocuk, öncelikle tuvalete götürülüp idrar ve dışkısını yapması sağlanmalı. Buna rağmen ağrı devam ederse veya şiddetlenirse o zaman mutlaka bir hekime başvurulmalı ve ayrıntılı muayene yapılması gerekmektedir" diye konuştu.

Apandisitin çocuklarda cerrahi karın ağrısı sebepleri arasında en sık görülen olduğunu da kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, şunları söyledi: "Çocukta karın ağrısı, göbek çevresinde başlayıp sonrasında sağ alt tarafa doğru yer değiştirmişse, beraberinde kusma ve iştahsızlık da eşlik ediyorsa; sağ tarafını tutup o tarafa doğru eğilerek yürümeye başlamışsa apandisitten şüphelenilerek mutlaka çocuk cerrahisine başvurulması gerekir. Hastanın hikayesi ile birlikte yapılan fizik muayene bulgularına göre apandisit ile uyumlu olması halinde kesin teşhis konulabilmektedir. Hikaye ve fizik muayene bulguları, kesin teşhis için yeterli olur. Bazen muayene uyumlu olmazsa ve şüphede kalınırsa kan ve idrar tahlili, ultrason, karın filmi ve gerekirse de karın tomografisi çekilebilir."

(İHA)

Ahmet Güngör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
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