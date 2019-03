Çocuktan Al 'Haber'i

Altınbaş Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çocuk Üniversitesi kapsamında, ilköğretim çağı çocuklarına iletişimin temellerini anlatmak ve medyayı tanıtmak amacıyla İletişim Atölyesi gerçekleştirildi.Çocukların habercilik konusunda fikir sahibi olmalarını sağlama ve medya okuryazarlıklarına katkıda bulunmayı amaçlayan İletişim Atölyesi'nde medya ve işleyişine dair uygulamalı bilgiler veriliyor.İletişim Atölyesi hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Ar. Gör. Rüya Yüksel, atölyede çocuklara medya ve özellikle gazete üzerine temel bilgileri aktardıklarını belirtti. Verdikleri temel bilgilerin ardından çocuklarla birlikte bir gazete hazırladıklarını da anlatan Yüksel, "Çocuklar beş farklı temadaki sayfaları hazırlamak üzere gruplara ayrılıyorlar. Bu sayfalar, Sağlık, Spor, Kültür-Sanat, Bilim ve Çevre sayfaları. Her bir grup ilgili sayfanın editörlüğünü yapıyor. Her bir grupta, temasına uygun olarak dağıtılan dergiler ve günlük gazetelerden haberler seçerek sayfalarında hangi haberlerin olacağına, manşete hangi haberi koyacaklarına ve diğer haberlerin dizilimine sayfa editörleri olarak çocuklar birlikte karar veriyorlar. Seçtikleri haberleri kesip kendilerine verilen bir A3 sayfası üzerine yerleştirerek sayfalarını tasarlıyorlar" ifadelerini kullandı.GAZETELERİNİN ADI 'DEFTER'Atölye çalışmaları sonunda çocuklar toplam 8 sayfalık 'Defter' adını verdikleri bir gazete çıkarmış olacak. Manşeti, tematik sayfaları ve güncel haberleri yanında çocuklara kitap önerileri yapılan kitap bölümünün de bulunacağı gazetede, minik gazetecilerin her birinin isimleri gazete künyesinde editör olarak yer alacak. Hazırlanan 'Defter' Gazetesi, çocukların öğretmenleri ve velileri ile e-posta yoluyla paylaşılacak.Atölye Koordinatörü Ar. Gör. Rüya Yüksel, atölye ile çocukların medyada bir haber okuduklarında o haberin nasıl yazıldığı ve gerçekleştiğine dair bir fikirlerinin olacağını belirterek, "Haberin kaynakları, 5N1K öğeleri üzerinden haberde verilen ve verilmeyen bilgilerin farkında olacaklar. Bu da hem gerçek haberi ayırt etme konusunda gelişmelerini sağlayacak hem de yalnızca medya içeriği tüketicisi olmalarından ziyade eleştirel bir medya okuryazarı olmalarına katkı sağlayacak" dedi."GAZETECİLİĞİ ÖĞRENDİM"Defter adını verdikleri gazetelerini hazırlayan minik haberciler, atölye çalışmaları hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirdi: Osman Zeki Üngör İlkokulu, 4'üncü sınıf öğrencisi Ecrin Cebecioğlu, "Haber hazırladık. Çevre sayfası için çevreyle alakalı fotoğraflar seçip koyduk. Sıralama aşamasına geçtik. Sonra kestiğimiz kağıtları yapıştırdık. Benim günüm eğlenceli geçti. Güzel bir gündü, kendimi iyi hissettim. En çok ilgimi çeken şey sunumda panoda gösterilen gazete sayfaları oldu."Osman Zeki Üngör İlkokulu, 4'üncü sınıf öğrencisi Rüzgar Koştu, "Muhabirleri öğrendim, editörleri öğrendim, gazetedeki iş bölümünü öğrendim. Dahası gazeteciliği öğrendim. Günüm eğlenceliydi, güzel geçti. En çok ilgimi çeken muhabirlerdi, onların yaptığı işti. Kendimi güzel hissettim, eğlenceliydi. Gazetedeki iş bölümü biraz ilginç geldi bana, ilgimi çekti." - İstanbul