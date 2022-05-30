CoD ve Overwatch espor takımlarının Activision Blizzard'a 420 milyon dolar borcu olduğu bildirildi - Son Dakika
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CoD ve Overwatch espor takımlarının Activision Blizzard'a 420 milyon dolar borcu olduğu bildirildi

30.05.2022 10:07
CoD ve Overwatch espor takımlarının Activision Blizzard'a 420 milyon dolar borcu olduğu bildirildi

Call of Duty ve Overwatch lig kaynaklarının The Jacob Wolf Report'a verdiği demeçte, Call of Duty ve Overwatch liglerine katılan takımların Activision Blizzard'a yaklaşık 390 ila 420 milyon dolar borçlu olduğu bildirildi.

Overwatch League'deki 20 franchise, yayıncıya her biri yaklaşık 6 ila 7,25 milyon dolar borçlu ve kaynaklara göre toplam borcun 150 milyon dolar, Call of Duty Ligi'ndeki takımların ise her birinin ortalama 22,5 milyon dolar borçlu olduğu bildirildi.

ŞİRKETE ÖDENMESİ GEREKEN BORÇ 420 MİLYON DOLAR

2020'deki Covid-19 salgınından önce lig için sadece ilk ödemeyi yaptıktan sonra, yaklaşık 2,5 milyon dolar borçlu olduklarını açıklandı. Call of Duty için ödeme koşullarının franchise fiyatının 25 milyon dolardan başlayacağı bildirildi. Toplam borcun ise 420 milyon dolar olduğu açıklandı.

TAKIMLARIN 20 MİLYON DOLARLIK BORÇLARI ASKIYA ALINDI

Overwatch Ligi'ne giren yeni franchise'lar, katılım için yıllık ücretlere ek olarak 20 milyon satın alma maliyetleriyle karşı karşıya kaldı, ancak Activision Blizzard, Covid-19'un başlamasıyla beraber bu ödemeleri bir süreliğine askıya aldı. Her iki ligin takımların da toplamda Activision Blizzard'a 420 milyon dolar borcu olduğu bildirildi.

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Eski Activision Blizzard espor başkanı Brandon Snow, "Tüm ödenmemiş franchise ödemelerini sallamayı" düşündü, ancak rapora göre Şubat ayında organizasyondan ayrıldı. Activision Blizzard, Microsoft tarafından satın alınma sürecinde ve satın alma işlemi 2023'te tamamlanana kadar ödeme koşullarında önemli değişikliklerin gerçekleşmesi pek olası değil.

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Son Dakika Gamegar CoD ve Overwatch espor takımlarının Activision Blizzard'a 420 milyon dolar borcu olduğu bildirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CoD ve Overwatch espor takımlarının Activision Blizzard'a 420 milyon dolar borcu olduğu bildirildi - Son Dakika
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