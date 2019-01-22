Son Dakika Haberleri: "Code.org ile Oyunumu Tasarlıyorum"

"Code.org ile Oyunumu Tasarlıyorum"

1 saat önce

Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi; çocukların, bilimi, sanatı, sporu sevmelerini, keşfetmelerini, bilimsel konuları çözümleyebilecek etkinlikler yapmalarını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

EGEÇEM tarafından sömestr tatilinde çocukların, çok disiplinli bilimsel düşüncesini geliştirmek,yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini ortaya çıkaracak uygulamalar yaptırmak hedefi ile"Code.org ile Oyunumu Tasarlıyorum" eğitimi verilecek.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarında yapılacak olan etkinlik Doç. Dr. Jale İpek koordinatörlüğünde 28 Ocak-01 Şubat tarihleri gerçekleştirilecek. Eğitim, 10-14 yaş grubu çocuklara yönelik yapılacak.

Eğitim kapsamında, "AlgoritmaNedir?; Code.org'a Üye Olma; Code.orgArayüz Anlatımı; Kod Gruplarının Tanıtımı; Kod Gruplarının Yaptığı İşlemlerininAnlatımı; Karakteri Hareket Ettirme; Sahneye İkinci Karakterin Eklenmesi; Seçilenİki Karakterin Aynı Anda Hareket Etmesini Sağlama; İf ve Döngülerin Anlatımı; Örnek Proje Yapımı; Kendi Projemi Oluşturuyorum; Proje Sunumu" konuları anlatılacak. Programda eğitim devam ederken ev ödevleri verilecek ve yapılan ödevler çocuklar tarafından arkadaşlarına sunulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:46 Kaynak: Bültenler

Bilgisayar, Ege Üniversitesi, Güncel
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