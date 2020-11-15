"Code.Yapıkredi Ideathon: Finansın Geleceği" ile 48 saatlik maraton başlıyor - Son Dakika

"Code.Yapıkredi Ideathon: Finansın Geleceği" ile 48 saatlik maraton başlıyor

15.11.2020 10:05

Yapı Kredi, finans dünyasında iz bırakacak fikirlerin üretilmesi ve geliştirilmesi amacıyla 27-29 Kasım'da ATÖLYE iş birliği ile "Code.YapıKredi Ideathon: Finansın Geleceği" online etkinliğini düzenliyor.

Yapı Kredi, finans dünyasında iz bırakacak fikirlerin üretilmesi ve geliştirilmesi amacıyla 27-29 Kasım'da ATÖLYE iş birliği ile "Code.YapıKredi Ideathon: Finansın Geleceği" online etkinliğini düzenliyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, "Code.YapıKredi Ideathon: Finansın Geleceği" etkinliğine üniversitede okuyan 18-25 yaş arası öğrenciler bireysel olarak veya 2-5 kişilik takımlar halinde katılabilecek.

27-29 Kasım 2020'de ATÖLYE iş birliği ile yapılacak etkinliğe başvurular ise 22 Kasım'a kadar code.yapikredi.com.tr üzerinden yapılıyor.

Başvurular arasından yapılacak ön eleme sonunda Ideathon'da yer almaya hak kazanan katılımcılar, 48 saat boyunca fikir geliştirecekler. Etkinlik sonunda birinci olan takım 10 bin TL, ikinci takım 6 bin TL, üçüncülüğe hak kazanan takım ise 4 bin TL değerinde puan kazanacak.

Geleceğin finans sektörünün temelleri atılıyor

Geleceğin finans sektörünün temellerini en ilerici çözümlerle bugünden atmayı hedefleyen Yapı Kredi, bankacılığın geleceğinde kilit öneme sahip konular hakkında gençlerin yenilikçi bakış açılarıyla çözüm üretim süreçlerine dahil olmasını amaçlıyor. Bu kapsamda üniversiteli gençleri disiplinlerarası girişimci ve yaratıcılarla bir araya getiren "Code.YapıKredi Ideathon: Finansın Geleceği" programında açık bankacılık, sohbet botu hizmetleri, varlık yönetimi ve finansal sağlık, 18 yaş altı gençlerin finans hizmetiyle tanıştırılması ve finans dışı sektörlerle entegrasyon konulu fikirler paylaşılacak.

Ideathon kapsamında katılımcılara yaratıcı problem çözme eğitimi, uzman katılımcılar ile seminerler, koçluk ve mentorluk destekleri de verilecek.

Fintech ekosistemini geliştiren program

Yapı Kredi, Code.YapıKredi programı ile finansal teknoloji odaklı ürünlerin, hizmetlerin ve girişimlerin ortaya çıkmasını desteklerken, etkin ve sürekliliği olan bir fintech ekosistemi de yaratmayı amaçlıyor.

Program, fikirlerini bir adım daha öteye taşımak isteyen girişimcilere yol gösterirken, yenilikçi fikirlerin ürünleştirilmesi sürecinde de girişimcilere eşlik ediyor.

Yapı Kredi Bankası, Finans, Atölye, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Code.Yapıkredi Ideathon: Finansın Geleceği' ile 48 saatlik maraton başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi DEAŞ'lı teröristler Ankara'da keşif yaparken yakalandı! Evlerinden Avusturya'yı kana bulayan saldırının görüntüleri çıktı Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam
İstanbul olası bir büyük deprem için alarm veriyor: Deprem toplanma alanlarında AVM'ler, gökdelenler yükseliyor İstanbul olası bir büyük deprem için alarm veriyor: Deprem toplanma alanlarında AVM'ler, gökdelenler yükseliyor         
09:35
Fiyatı otomobillerle yarışır: Nadir görülen 'Molukan kakadu' papağanı 40 bin liraya satılıyor Fiyatı otomobillerle yarışır: Nadir görülen 'Molukan kakadu' papağanı 40 bin liraya satılıyor         
09:19
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak yağış uyarısı Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak yağış uyarısı         
07:57
Ölümü arkadaşlarının elinden oldu! Alkol alırken çıkan kavgada kalbinden bıçaklandı Ölümü arkadaşlarının elinden oldu! Alkol alırken çıkan kavgada kalbinden bıçaklandı         
00:55
İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu         
22:09
9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü         
21:03
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim         
20:00
Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş         
17:00
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber         
15:17
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 10:15:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Code.Yapıkredi Ideathon: Finansın Geleceği" ile 48 saatlik maraton başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei