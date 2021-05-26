Coenda Grup'tan Türkiye'ye önemli yatırım - Son Dakika

Coenda Grup'tan Türkiye'ye önemli yatırım

26.05.2021 13:09
Coenda Grup'tan Türkiye'ye önemli yatırım, System.String[]

ABD, Kanada, Hollanda, Çin ve Singapur'da faaliyet gösteren Coenda Grup şirketlerine bağlı Coenda Medikal'in, Türkiye'ye ilk yatırımını yapacağını açıkladı.

ABD, Kanada, Hollanda, Çin ve Singapur'da faaliyet gösteren Coenda Grup şirketlerine bağlı Coenda Medikal'in, Türkiye'ye ilk yatırımını yapacağını açıkladı.

Üretiminin yüzde 100'ünü ihraç eden ve ürünleri İngiltere Hükümeti tarafından da tercih edildiği belirtilen Coenda Medikal, tüm medikal ürünlerin tek bir merkez fabrikada Türkiye'de üretimi için düğmeye bastı. Stratejik alanlarda yatırımları bulunan grubun, 2006 yılından bu yana hem gıda hem de tıbbi ürünler özelinde toptan ve perakende hizmetler sektöründe küresel alanda faaliyet gösterdiği aktarıldı. Şirketin, üretim için sürdürülebilir uygulamaları teşvik ederek, Türkiye'nin ekonomisini rekabetçi fiyatlarla desteklemeyi hedeflediği vurgulandı.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Coenda Grup Holding başkanı Kerem Akbaş, "Medikalde üniversitelerle iş birliğimizi arttırarak, kuracağımız laboratuvarlarda ülkemizde geliştireceğimiz ürünlerin üretimini gerçekleştireceğiz. Biz üniversite gençlerine ve inovatif düşüncelere yatırım yapıp dünya pazarında yerli markamızla daha çok pay almayı hedefliyoruz. Aynı zamanda İngiltere, Amerika ve Norveç'te üretim tesisleri kuruyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılacak yatırım ile ilgili şu bilgiler verildi:

Bu yıl 300 milyon TL, 3 yıl içinde 500 milyon TL'lik yatırım tutarı ile Türkiye'de yapılması planlanan fabrika 36 bin metrekarelik bir alanda, 1000 çalışanı ile istihdamı artıracak önemli yatırım olarak nitelendiriliyor. Uygulanmakta olan 250 makinenin başlangıç sayısına bağlı olarak, yılda 70 milyon parça ilk üretim kapasitesine sahip olacak fabrika, yılda maksimum 170 milyon parça üretim kapasitesine izin verecek şekilde maksimum 440 makineye ev sahipliği yapacak şekilde inşa edilecek. - İSTANBUL

Coenda Grup'tan Türkiye'ye önemli yatırım

Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Coenda Grup'tan Türkiye'ye önemli yatırım - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya tam destek: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya tam destek: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatı Türkiye'ye geldi 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatı Türkiye'ye geldi Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den

Son Dakika Haberleri
12:37 Şampiyon teknik adam Sergen Yalçın, tatile hızlı girdi! Başarılı hoca, Murat Dalkılıç ile kadın arkadaşlarının dansını keyifle izledi
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor
12:13 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatı Türkiye'ye geldi
12:13 Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı
12:08 Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: O ülkelerin fikirlerinin değeri sıfır
11:47 Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti
11:44 Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı
11:41 Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı
11:22 Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor
11:22 Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol arkadaşı Binali Yıldırım'a sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol arkadaşı Binali Yıldırım'a sahip çıktı         
13:02
Şampiyon teknik adam Sergen Yalçın, tatile hızlı girdi! Başarılı hoca, Murat Dalkılıç ile kadın arkadaşlarının dansını keyifle izledi Şampiyon teknik adam Sergen Yalçın, tatile hızlı girdi! Başarılı hoca, Murat Dalkılıç ile kadın arkadaşlarının dansını keyifle izledi         
12:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor         
12:14
Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: O ülkelerin fikirlerinin değeri sıfır Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: O ülkelerin fikirlerinin değeri sıfır         
12:08
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi         
11:22
Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu         
10:57
İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler! İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler!         
10:50
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Sevgilisinin pencereden attığı genç kadın, yaşadığı kabusu anlattı: Bu sevgi değil, şizofren hastalık Sevgilisinin pencereden attığı genç kadın, yaşadığı kabusu anlattı: Bu sevgi değil, şizofren hastalık         
10:09
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı         
10:02
Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim         
09:51
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
09:26
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 13:30:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Coenda Grup'tan Türkiye'ye önemli yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement