ÇOFSAT'ın 2. karma sergisi açılıyor - Son Dakika
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ÇOFSAT'ın 2. karma sergisi açılıyor

6 saat önce

84 fotoğrafçının eserlerinden oluşan, ÇOFSAT'ın 2. karma sergisi yarın İFSAK'ta meraklılarıyla buluşuyor.

ÇOFSAT'ın 2. karma sergisi açılıyor, System.String[]

84 fotoğrafçının eserlerinden oluşan, ÇOFSAT'ın 2. karma sergisi yarın İFSAK'ta meraklılarıyla buluşuyor. Çağdaş Odaklı Fotoğraf Sanatçıları Topluluğu'nun (ÇOFSAT) 2. karma fotoğraf sergisi "Saklı Kalan…" 7 Mart 2020, Cumartesi günü Saat 16.00'da İFSAK'ta açılıyor. İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği'nin Beyoğlu'ndaki binasında açılacak sergi Şeyda Bulut ve Zarife Doğan'ın caz dinletisinin ardından gerçekleşecek. 84 fotoğrafçının eserlerinden oluşan sergi 27 Mart 2020 tarihine kadar gezilebilecek. ÇOFSAT grubunun editörlerinden Aslı Levent Janat serginin temasını 'kaydedilmiş anların, görünenden ötede görünmeyenler üzerinden okunmasını amaçladıklarını ve "Saklı Kalan" olarak belirlediklerini söyledi. Sergide eserleri yer alan fotoğrafçılar ise şöyle:

"A Nur Turk, Abdulkadir Karataş, Adem Karabal, Ali Adar, Ali Bulbul, Alper Gülersönmez, Anil Aydın, Anita Koncabahar, Ante Drazan, Arzu Kolçak, Aslan Sarızeybek, Aslı Levent Janat, Aylin Erozcan, Ayşe Aşcı, Bülent Kızılkuş, Cem Kivircik, Ceyhun Emeksiz, Çiğdem Türkeş, Dursun Palut, Elif Akmert Energin, Emel Akar Aydın, Emel Günvaran Saygın, Emel Sefer, Esra Özu, Faruk Bilal, Fetih Doğru, Fusun Engin, Genco Sabancı, Gülhiz Arslan Öztürk, Gülşah Kalaycı, Haldun Güçlü, Haluk Akbas, Hasan Şimşek, Henri Kandiyoti, Hülya Kurak, İlhan Yapıcı, İlkay Strebel Ozmen, İnci Koyuncu, Karin Çizmeciyan Skotiniyadis, Kayhan Gofer, Kemal Çavuşoğlu, Kemal Vardar, Kenan Demir, Metehan Büyükkaya, Metin Yener, Mine Eğribel, Metin Ekin, Mustafa Cebecioğlu, Nesrin Ateş, Nevin Yüksek, Nilgün Ortaş,Nizamettin Elverdi, Nurcan Ucoz, Nurdan Çivici, Nursel Duygu Tulumcu, Osman Yüksek, Özcan Çiçek, Pınar Akpınaroğlu Ay, Ragıp Demir, Ralf J. Diemb, Reşit Uğran, Şavas Şener, Sedat Soysal, Selahattin Kalaycı, Serkan Merdin, Serra Kemmer, Serra Turk, Sevilay Aktaş, Stratos Dado Skotiniyadis, Sultan Koç, Tadeu Vilani, Teoman Ekim, Timur Türkmen, Tito Dalmau, Tuğkent Akkurum, Tuna Angel, Tolga Özdemir, Ufuk Kece, Uğur Nam, Wilfried Gebhard, Yıldırım Gencoğlu, Yusuf Geron, Zeynep Canbakan, Zubeyde Şirin Karlica"

(İHA)

İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:25 Kaynak: İHA
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