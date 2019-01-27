Son Dakika Haberleri: Çoğalması İçin Gölete Bırakılan Balıkları Avladılar

Çoğalması İçin Gölete Bırakılan Balıkları Avladılar

1 saat önce

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde çoğalması için baraj göletine bırakılan balıkları avlamak için avcılar, 400 metrelik ağı suya bıraktılar.

Çoğalması İçin Gölete Bırakılan Balıkları Avladılar, System.String[]
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde çoğalması için baraj göletine bırakılan balıkları avlamak için avcılar, 400 metrelik ağı suya bıraktılar. Ağa takılan 500 balığın 100 tanesi telef oldu. Diğer 400 balık yetkililer tarafından tekrar suya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce Sulakyurt Barajında yaklaşık 400 metre uzunluğunda balık avlamak için ağ serildi. Ağa takılan 500 balığın 400 tanesi ağlardan kurtarılarak tekrara gölete bırakıldı. 4 yıldır baraj göletinde balık yetiştirmek için çaba gösteren Sulakyurt halkı avcılara tepki gösterdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik yaptığı açıklamada, "İlçemizde son yıllarda oluşturulan sulama barajında balık yetişmesi için 4 yıldır emek veriyoruz. Yıllardır çoğalmaları için yavru balıkları suya bıraktık. Bugün yaşananlar hepimizi çok üzdü. Göle 400 metre uzunluğunda ağ sermişler. Jandarma ekiplerimizle hemen müdahale ettik ve ağlara takılan 500 balığın 400 tanesini kurtararak tekrar gölete bıraktık. 100 balık ise telef oldu" dedi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:08 Kaynak: İHA

Kırıkkale, Sulakyurt, Güncel
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