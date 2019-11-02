ÇOGEP Tenis Turnuvası

Seydişehir ilçesinde ÇOGEP kapsamında tenis turnuvası düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destekleme Programı (ÇOGEP) kapsamında Seydişehir Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle ortaokul ve lise öğrencileri kategorilerinde düzenlenen tenis turnuvası Seydişehir Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Dereceye giren öğrencilere Kaymakam Aydın Erdoğan ve protokol üyeleri tarafından çeşitli ödüller verilirken Kaymakam Erdoğan projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen emniyet görevlileri ve öğretmenlere teşekkür etti.



Seydişehir Anadolu Lisesinde gerçekleşen ödül törenine Kaymakam Aydın Erdoğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Kasım Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ile beden eğitimi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.