Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında ilk toplantısını... - Son Dakika

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu, ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapacak.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu, yarın saat 11.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapacak. Toplantıda, enerji, ulaşım, altyapı, çevre, sağlık, kent güvenliği gibi alanlarda teknolojik uygulamalar ele alınacak.

Öte yandan, kurumsal olarak kullanılan coğrafi bilgi sistemleri, bireysel olarak vatandaşın da kullanabileceği bir yapıya dönüştürülmesi hedefleniyor.

(İHA)