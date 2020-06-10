Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu, Fuat Oktay başkanlığında toplanıyor - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Karar vericilere kaynak yönetimi ve kentsel altyapı sorunlarının çözümü için kıymetli araçlar sunan Coğrafi Bilgi Sistemleri, çevre, ulaşım, altyapı, enerji, kent güvenliği, kamu yönetimi, sağlık gibi pek çok farklı alanda teknolojik uygulamaların gelişmesine katkı sağlıyor. Dünyada 500 milyar dolarlık hacme ulaşan Coğrafi Bilgi Endüstrisinin Türkiye açısından da gelişmesi ve takip edilmesi için harekete geçildi. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu, yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında ilk toplantısını yapacak.

VATANDAŞ VERİYE TEK NOKTADAN ULAŞABİLECEK

Bugüne kadar kurumsal olarak kullanılan coğrafi bilgi sistemleri artık bireysel olarak vatandaşın da kullanabileceği bir yapıya dönüştürülecek. Bu sayede bürokrasinin azaltılması, vatandaşın ve özel sektörün kamu kurumlarında üretilen verilere tek noktadan ve 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla erişmesi sağlanacak. Veriye kolay erişimin yanı sıra iş yapma kolaylığına imkan tanınacak. Kurulacak sistemlerle konum ve zaman verileri kullanılarak coğrafi analizler yapılarak gerçek zamanlı sel, heyelan ve deprem gibi afetleri yüzde 100'e yakın başarı oranında simule edebilecek ve risk altında yer alan yapılara ait veriler vatandaşın erişimine açılacak. Aynı zamanda akıllı şehirlerin en önemli ayağı olan bu çalışma, kurduğu altyapı ile otonom araçların yönlendirilmesinden, ulaşımda trafik ve otopark sorunlarının çözümüne, çevre kirliliğinin önlenmesinden denizlerin, kıyıların ve ormanların korunmasına varan geniş ölçekte destek sağlayacak. '1 Milyon Yazılımcı' hedefi doğrultusunda Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanlığı alanı da açılırken, bu konuda Mesleki Yeterlilik Kurumu akreditasyonu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde hem Türkiye'de hem de Avrupa Birliği'nde geçerli olan Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanlık Sertifikası verilecek.