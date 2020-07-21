Coğrafi İşaret alan Kastamonu Pastırması, üreticilerin yüzünü güldürdü

Coğrafi işaret olarak tescillenen Kastamonu Pastırması, üreticisinin yüzünü güldürdü.



Coğrafi işaret olarak tescillenen Kastamonu pastırmasının üreticileri büyük mutluluk yaşıyor. Pastırma üreticileri, alınan Coğrafi İşaret ile birlikte Kastamonu Pastırmasının daha da çok tanınacağını inandıklarını söylediler. 4'üncü kuşak pastırma üreticisi Ayberk Karaosmanoğlu, "Coğrafi İşaret ile işlerimiz inşallah daha iyi olur. Halkımızda bu ürünümüzü daha iyi tanır. Bizlere de mutluluk verdi Kastamonu Pastırmasına coğrafi işaret verilmesi. Coğrafi İşaret almasıyla pastırmamız daha güzel inşallah tanıtılacaktır. İşlerimize de etkisinin olacağını düşünüyorum. Uğraşanlardan, emeği geçenlerden teşekkür ediyoruz" dedi.



Kastamonu pastırmasının daha da ünleneceğini ifade eden Tolgahan Karaosmanoğlu adlı üretici ise, "Kastamonu'da 4 kuşaktır pastırmacılıkla uğraşıyoruz. Pastırma, kendi imalatımız. Coğrafi İşaretimiz alındı. Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu, bizim Kastamonu'muz için çok önemli bir gelişmedir. Alınmasından dolayı çok gururluyuz. Pastırmamızın da tanıtılmasında da daha çok faydası olacağını düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Kastamonu Pastırmasına Coğrafi İşaret alınmasının önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Karaosmanoğlu, "Bizim pastırmamız, açık havada güneş ve rüzgarla birlikte kurumaktadır. Pastırmamız, satırla değil bıçakla ince ince doğranmaktadır. Çemenimizde bol miktarda Taşköprü sarımsağı bulunmaktadır. Kastamonu pastırmasını yiyen lezzetini ve tadını anlar. Bir daha da vazgeçmez pastırmamızdan" şeklinde konuştu.



Severek yediği Kastamonu Pastırmasının Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Murat Çıvgın da, "Severek yediğimiz Kastamonu Pastırmasının Coğrafi İşaret belgesi alması bizleri daha çok mutlu etti. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eskiden sadece kışın tüketebildiğimiz pastırma, üretimin çoğalmasıyla artık gönül rahatlığıyla yazında tüketebiliyoruz. Pastırmamız, Kayseri'nin pastırmasından çok farklıdır. Üretilmesi, çemenlenmesi, açık alanda kurutulması, bütün değil bıçakla ince ince doğranması, en önemlisi de fabrikasyon değil asılarak rüzgarla kurutulmasıdır. Bu faktörlerinde lezzetli olmasından büyük bir etkendir. Yiyen zaten bir daha bırakamaz. Tadına bakınca herkes tavsiye eder. Yine Coğrafi İşaret almış Kastamonu Simidi ile Kastamonu Pastırmamızın sabah kahvaltısında birlikte tüketilmesi inanılmaz lezzetlidir" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU