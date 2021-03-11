Coğrafi işaret belgeli Erdemli muzunun kökü bile para ediyor - Son Dakika

Coğrafi işaret belgeli Erdemli muzunun kökü bile para ediyor

11.03.2021 11:01

Coğrafi işaret belgeli Erdemli muzunun kökü bile para ediyor Ocak ayında coğrafi işaret belgesi alan Erdemli muzunun kökü diğer illerdeki yetiştiricilerin talebiyle ekonomiye kazandırıldı Mersin'in Erdemli ilçesinde ocak ayında coğrafi işaret tescil belgesi alan Erdemli muzu,...

Coğrafi işaret belgeli Erdemli muzunun kökü bile para ediyor

Ocak ayında coğrafi işaret belgesi alan Erdemli muzunun kökü diğer illerdeki yetiştiricilerin talebiyle ekonomiye kazandırıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde ocak ayında coğrafi işaret tescil belgesi alan Erdemli muzu, yetiştiricilerden gelen talep üzerine meyvesiyle birlikte kökü de ekonomik değer kazandı. Meyve alındıktan sonra çöpe giden muz kökleri, talep üzerine kökten ayırma yöntemini kullanılarak fide elde etmeyi amaçlayan diğer illerdeki yetiştiricilere gönderilmeye başlandı.

Muğla ve Marmaris ilçesinden gelen talep üzerine gönderilecek ilk Erdemli muzu kökleri hazırlandı. Tescil belgesiyle bilinirliği artan ürünün köklerinin de para etmesi üreticileri memnun etti.

Talep üzerine hazırlanan muz köklerini inceleyen Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, "Erdemli ilçemiz coğrafi konumu gereği mikro klima bir iklime sahiptir. Bu mikro klima iklim muz yetiştiriciliğine uygundur. Nemli bir ortam oluşturmaktadır. İlçemizde örtü altı ve açıkta muz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Özellikle açıkta bizim yerel bir çeşidimiz olan Erdemli muzu yetiştiriciliği yapılmaktadır. Erdemli muzu çok farklı özelliklere sahip bir muzdur. Özellikle şeker oranı düşüktür. Dolayısıyla diyabet hastaları bolca Erdemli muzunu tercih etmektedir" dedi.

"Kökü adet olarak 20 lira gibi üreticimize bir gelir sağlıyor"

"Erdemli muzunun tanınırlığının arttırılması amacıyla İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Erdemli Ticaret Odası olarak coğrafi işaret tescil belgesiyle ilgili bir çalışma başlatıp sonuçlandırdık, tescil belgemizi aldık" diyen Yıldız, "İklimi muz yetiştiriciliğine uygun olan Marmaris ilçemiz ve Muğla ilimizden ilçemize özellikle fidan talepleri oluşmaya başladı. Bununla ilgili üreticilerimiz normalde bir yıl ürün aldıktan sonra muz anacını kesip kökünü söktükten sonra onu imha ediyordu. Yani üreticimize bunun ekonomik bir katkısı yoktu. Ama şuanda bu eski anaç gövdeler üretim amaçlı kullanılıyor. Yaklaşık da adet olarak 20 lira gibi üreticimize bir gelir sağlıyor. Yani burada coğrafi işaret tescil belgesinin amacına uygun bir çalışma yapılmış oluyor. Erdemli ilçemizde ve iklim olarak uygun yerlerde Erdemli muzunun yetişme alanlarını genişletilerek ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hem meyvesi hem kökünün ekonomik katkısı oluyor"

Üretici Ahmet Hamza Erdoğan da, "Bu kökleri çöpe atıyorduk. Çöp oluyordu, kullanamıyorduk. Herhangi bir ekonomik geliri yoktu. Şimdi Erdemli İlçe Tarım Müdürlüğü sayesinde bunu bir ekonomik değere çevirebiliyoruz. Hem muzumuzun meyvesinin hem kökünün bize ekonomik katkısı olmaya başladı. Yani istediğimiz buydu, gereken de buydu" dedi.

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Mithat Ceyhan ise, "Erdemli muzu ilçemizin ikinci coğrafi işaret tescili alan ürünüdür. Mersin ilimizde bugüne kadar 17 tane ürüne coğrafi işaret tescili alınmıştır. Erdemli muzu coğrafi işaret tescili alındıktan sonra katma değeri artmıştır. Bilinirliği artmıştır. Üreticilerimiz çok memnundur, üretim sahalarının artacağına eminiz. İlçe tarım müdürlüğümüz işbirliği ile yeni ürünler için coğrafi işaret tescil çalışmalarımız devam edecektir. Diğer illerden bizi arıyorlar, ilçe tarım müdürlüğümüzü arıyorlar, bu ürüne nasıl ulaşabiliriz, nasıl temin ederiz diye. Biz de onları üreticilerimize, çiftçilerimize yönlendiriyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerçekten bir talep patlaması yaşanıyor" diye konuştu.

Coğrafi işaret belgeli Erdemli muzunun kökü bile para ediyor
Coğrafi işaret belgeli Erdemli muzunun kökü bile para ediyor
Coğrafi işaret belgeli Erdemli muzunun kökü bile para ediyor
Coğrafi işaret belgeli Erdemli muzunun kökü bile para ediyor
Coğrafi işaret belgeli Erdemli muzunun kökü bile para ediyor
Coğrafi işaret belgeli Erdemli muzunun kökü bile para ediyor
Coğrafi işaret belgeli Erdemli muzunun kökü bile para ediyor
Coğrafi işaret belgeli Erdemli muzunun kökü bile para ediyor
Coğrafi işaret belgeli Erdemli muzunun kökü bile para ediyor
Coğrafi işaret belgeli Erdemli muzunun kökü bile para ediyor

Hisarcık, Erdemli, Mersin, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Coğrafi işaret belgeli Erdemli muzunun kökü bile para ediyor - Son Dakika Ekonomi


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