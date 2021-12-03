Coğrafi işaret belgesi "Vakfıkebir külek peyniri"ne ilgiyi artırdı - Son Dakika

Trabzon'da Vakfıkebir ilçesinin yaylalarında üretilen "Vakfıkebir külek peyniri"ne ilgi, coğrafi işaret tescil belgesi almasının ardından arttı.

Belediye Başkanı Muhammet Balta, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıl önce coğrafi işaret tescilini aldıkları "Vakfıkebir ekmeği" ile ünlü bir ilçe olduklarını söyledi.

Vakfıkebir külek peynirinin de Türk Patent ve Marka Kurumunca Mayıs 2021'de tescillendiğini anımsatan Balta, "Biriktirilen ihtiyaç fazlası peynirler eritilip 'külek' adı verilen ahşap kaplara basılır. Sonrasında da toprağa gömülür ya da fındık kabukları içinde saklanır. Yaklaşık 6 ayın ardından olgunlaşan peynir tüketime sunulur." dedi.

"Külek peynirini herkesin tatmasını isterim"

Peynirin geleneksel yöntemlerle hazırlandığını anlatan Balta, "Eskiden çok daha yaygındı yaylalarda bunun üretimi. Her ne kadar kırsalda üretim azalsa da fabrika üretimi ile çoğalmış oldu. Coğrafi işaretle birlikte Vakfıkebir külek peyniri hem bir standarda kavuştu hem de adının daha fazla duyulmasını sağladı." diye konuştu.

Balta, bu peyniri herkesin tatmasını istediğini belirterek, "Çok farklı bir tadı var, ilk başta değişik gelebilir ama alışan insanlar bundan vazgeçemezler. Yaylada bu peyniri üretenlerin müşterisi hazırdır, bir külek alırlar ve onu sezonda tüketirler. Daha siparişi yaylaya çıkmadan verirler." ifadelerini kullandı.

İlçenin Güney Mahallesi'ndeki süt ürünleri tesisinde çalışan gıda mühendisi Burcu Memişoğlu da Vakfıkebir külek peynirinin hazırlanış aşamalarını aktardı.

Besicilerden toplanan sütün işlemlerden geçirildikten sonra mayalandığını ifade eden Memişoğlu, kırma işlemi uygulanan ürünün tamburda süzüldüğünü kaydetti.

Memişoğlu, olgunlaşma ve pişirme aşamalarından da geçirilen ürünün gramaj ve şekil verme işlemine tabi tutulduğunu, kurutma ve sarartmanın ardından da küleklere basıldığını belirtti.

Ahşap küleklere, kat aralarına bir miktar çökelek serpilerek yaklaşık 15 kilogram peynir basıldığını dile getiren Memişoğlu, 1 kilogram peynir için ortalama 10 kilogram süt kullanıldığını sözlerine ekledi.

Coğrafi işaret tescilinin ardından talebin arttığı Vakfıkebir külek peynirinin kilogramı ortalama 30 liradan satışa sunuluyor.