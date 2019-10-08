Coğrafi işaret bilgilendirme toplantısı yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 'Coğrafi İşaret' bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliği ile Kobizon Proje Danışmanlık Şirketi tarafından Coğrafi Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, TSO ve BAKKA tarafından ilçeye özgün Elpek Bezi için alınması planlanan coğrafi işaretin ilk adımı gerçekleştirildi.



Toplantı daha sonra toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ZONGULDAK