Coğrafi İşaret Tescil Belgeli "Tamzara dokuması" ile kadınlara iş imkanı sağlanacak - Son Dakika

Coğrafi İşaret Tescil Belgeli "Tamzara dokuması" ile kadınlara iş imkanı sağlanacak

27.05.2021 10:47
Coğrafi İşaret Tescil Belgeli

Coğrafi İşaret Tescil Belgeli "Tamzara dokuması"nın markalaşma, kooperatifleşme ve kadınlara gelir kaynağı olması amacıyla 1,2 milyon lira maliyetli "Kadınlar Dokuyor Projesi" hazırlandı.

Coğrafi İşaret Tescil Belgeli "Tamzara dokuması"nın markalaşma, kooperatifleşme ve kadınlara gelir kaynağı olması amacıyla 1,2 milyon lira maliyetli "Kadınlar Dokuyor Projesi" hazırlandı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansından (DOKA) yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda DOKA tarafından TR90 Bölgesinde yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında "Kadınlar Dokuyor Projesi" desteklendi.

Giresun ve çevresinde 19'uncu yüzyıldan itibaren dokunmaya başlanan, kervan yollarıyla Akdeniz, Mısır ve Suriye'ye kadar gönderildiği rivayet edilen Coğrafi İşaret Tescil Belgeli "Tamzara dokuması", markalaşma, kooperatifleşme ve kadınlara gelir kaynağı olma yolunda ilerliyor.

Proje kapsamında, dokuma, tanıtım ve pazarlama, kooperatifçilik, dijital pazarlama ve e-ticaret konularında eğitim verilecek 50 işsiz kadının, katma değerli ürünler üreten, ürünü markalaştıran, ayakları üzerinde durabilen ve istihdama katkı sağlayan kadın kooperatifi kurarak kendi işlerinin patronu olması sağlanacak.

Toplam 1,2 milyon liralık bütçeli proje, ekonomik katkısının yanı sıra kırsaldaki işsizlik nedeniyle il merkezine veya metropollere göç etmek zorunda kalan işsiz genç kadınların üretime geçmesinde ve göçün önüne geçilmesinde etkili olacak.

Asırlık bir sanat olan "Tamzara dokuması" 18 ay sürecek proje ile yeni nesil üretime kazandırılarak, hatırı sayılır markaların vitrinlerinde yer alacak. Yapılacak ürün satış merkezleri ile bölgeyi ziyaret eden turistlere yönelik bir cazibe noktası da oluşturulacak.

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, TÜİK verilerine göre, TR90 Bölgesinde tarım dışı alanlarda kendi hesabına çalışan kadınların, bölgede toplam istihdamın yüzde 0,8'ini oluşturduğunu belirtti.

DOKA olarak bölgede nitelikli insan, sosyal refah ve yaşam kalitesi, kırsal odaklı zenginlik ve mutluluk eksenleri üzerinde bir kalkınma vizyonu ortaya koyduklarına dikkati çeken Adıyaman, Kadınlar Dokuyor Projesi'nin de bu vizyonun sonucu olarak ortaya çıkan çok güzel bir proje olduğunu ifade etti.

Coğrafi İşaret Tescil Belgeli Tamzara dokuması ile kadınlara iş imkanı sağlanacak
Coğrafi İşaret Tescil Belgeli Tamzara dokuması ile kadınlara iş imkanı sağlanacak
Coğrafi İşaret Tescil Belgeli Tamzara dokuması ile kadınlara iş imkanı sağlanacak
Coğrafi İşaret Tescil Belgeli Tamzara dokuması ile kadınlara iş imkanı sağlanacak

Doğu Karadeniz, Akdeniz, Giresun, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Coğrafi İşaret Tescil Belgeli 'Tamzara dokuması' ile kadınlara iş imkanı sağlanacak - Son Dakika


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