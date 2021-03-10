Anzer balı "coğrafi işaret" tescili aldı - Son Dakika

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balı 'coğrafi işaret' tescili aldı. Rize Valisi Kemal Çeber, bu yıl kilosu bin TL'den satılan balın sınırlı miktarda üretildiğini belirterek taklitlerine karşı uyarılarda bulundu.

İlçeye bağlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 2019 yılında tescil süreci başlatıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonrasında Anzer balı 'coğrafi işaret' tescili aldı. Anzer Yaylası'nın kendine özgü endemik bitki türlerinden sınırlı miktarda üretilen Anzer balı, bu yıl kilosu bin TL'den satışa sunulurken, sahte ballara karşı da tüketiciler uyarılıyor.

'ANZER KOOPERATİFLERİ HARİCİNDE BAŞKA YERDE BU BAL OLMAZ'Osmanlı dönemine ait kayıtlarda yer alan Anzer balının coğrafi işaret almasının önemli olduğunu belirten Rize Valisi Kemal Çeber, "Anzer balı Rize'nin coğrafi işaret alan 7'nci ürünü. Sadece İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda üretilir. Bin 750'li rakımlardan başlayıp, 3 bin 150 rakımlara kadar uzanan yaklaşık 13 kilometre devam eden U şeklinde etrafı yüksek dağlarla çevrili bir vadi. Dolayısıyla korunaklı ve izole bir alandır. Bu korunaklı ve izole halinden dolayı tamamen kendine özgü bir iklimi, bitkileri, endemik türleri ve florası vardır. Anzer balının içerisinde başka hiçbir balda bulunmayan polenler vardır. Yıllardır yapılan araştırmalar ve testlerle Anzer balının alanında çok değerli bir ürün olduğunu bize göstermiştir. Anzer bölgesinde yaklaşık 3000 arı kovanı kapasitesi var. Geçen yıl 6 tona yakın ürün elde edildi. Arıcılar mayıs ayının ortalarında Anzer'e çıkar ağustosta sağım yapar. Hem çıkışta hem inişte hem de aralarda sürekli denetimler yapılır. Paketlenme aşamasına kadar denetimde olur. Ballıköy ve Çiçekli köy sakinleri Anzer balını üretir. Üretilen ballar 4 Anzer balı kooperatifi üzerinden satışa sunulur. Bu kooperatifler haricinde başka bir yerde Anzer balı olmaz" diye konuştu. 'COĞRAFİ İŞARET ALAN ANZER BALI DEVLET GÜVENCESİNDE'Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek de piyasada tahlil edilmemiş, etiketsiz ve mühürsüz Anzer balı adı altında satılan ballar olduğunu belirterek, "Piyasada taklitleri olduğu için ballarımızın Hacettepe Üniversitesi 'ne tahlilini yaptırarak, mühürlü ve etiketli olarak kooperatifler aracılığıyla satışını yapıyoruz. Bundan sonra coğrafi işaretle satılacak, coğrafi işareti olmayan ürünler piyasada bulunmayacaktır. Anzer balı kavanozlarının üzerinde coğrafi işaret bandrolü yer alacaktır. Coğrafi işareti olmayanlar sahte anlamına gelir. Coğrafi işaret alan Anzer balımız artık devlet güvencesindedir" ifadesini kullandı.ANZER BALI

Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'ndaki Ballıköy köyünde yaklaşık 2 bin 500 kovanda arıcılık yapılıyor. Hava şartları ve çiçek florasına göre yıllık bal üretimi değişkenlik gösteriyor. Anzer balının, solunum hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Anzer Yaylası, kendine özgü 40 endemik çiçek türünün yanı sıra yüzlerce çeşit bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Yurt içi ve yurt dışından talep olan Anzer balı, siparişle satılıyor.