Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan, "Coğrafi İşaret Tescili, Bolu Balının ve Yörenin Rekabet Gücünü Arttırıyor" projesi kapsamında, arıcılara yönelik sertifika programı düzenlendi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, bulunduğu konum itibarıyla Bolu'da üretilen balın çok değerli olduğuna dikkati çekti.

Bolu'da çiğdemlerin açtığı mart ayından ağustos ayının sonuna kadar bal üretimi yapıldığına işaret eden Ünalan, "Geçiş bölgesi olması nedeniyle Bolu'da yaklaşık 6-7 ay bal verimi olmaktadır. Bölgemiz balı, geniş bir yelpazeye yayılmış olduğu için az ama çok kaliteli ve Anzer balı ayarında ama bunu ispatlamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ünalan, salonda bulunan bal üreticilerinin yıllardır bu işle meşgul olduğunu belirterek, "Şu ana kadar hepimiz arıcılık yaptık ve bal ürettik. Biz şunu biliyoruz ki her arıcının balı kalitelidir. Bunu tartışmıyoruz fakat bu balımızın adı yok. Ne olduğunu bilmiyoruz. İşte bu çalışmalarla balımıza bir isim vermek, bu ismin içindeki bileşenlerin ne olduğunu öğrenebilmek istiyoruz." dedi.

Yapılan konuşmanın ardından programa katılan arı üreticilerine, coğrafi işaret konusunda sertifika eğitimi verildi.

Programa, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan ve birlik üyesi arı yetiştiricileri katıldı.