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Coğrafi işaret tescili "Samandağ neyi"ne talep arttı - Son Dakika

Coğrafi işaret tescili "Samandağ neyi"ne talep arttı

02.08.2021 11:02
Coğrafi işaret tescili

Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğal ortamda yetişen kamışların bir yıl kurutulmasının ardından hünerli ellerde tasavvuf müziğinin en önemli enstrümanlarından birine dönüşen coğrafi işaret tescilli Samandağ neyi, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep görüyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğal ortamda yetişen kamışların bir yıl kurutulmasının ardından hünerli ellerde tasavvuf müziğinin en önemli enstrümanlarından birine dönüşen coğrafi işaret tescilli Samandağ neyi, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep görüyor.

Kalitesi ve boğumunun uygunluğu dolayısıyla ney yapımında tercih edilen Samandağ kamışları, yılın belli dönemlerinde toplanarak güneş görmeyen ortamda bir yıl kurumaya bırakılıyor.

Daha sonra içi boşaltılarak yontulan ve zımparalanıp uygun aralıklarla delikler açılan kamışlar, hünerli ellerde ezgisine doyum olmayan enstrümana dönüşüyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen yıl coğrafi işaret tescil belgesi verilmesinin ardından bilinirliği daha da artan Samandağ neyi, yurt içinden ve yurt dışından yoğun talep görüyor.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, AA muhabirine, Hatay'ın kültürel değerlerinin korunması için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bugüne kadar 6 ürünün tescilini aldıklarını aktaran Çinçin, Samandağ neyinin de bunlardan biri olduğunu belirtti.

-"Neyzenler tescille Hatay'dan daha fazla ney talep etmeye başladı"

Çinçin, Samandağ ney kamışlarının Asi Nehri deltasında yaklaşık 7 kilometrelik bir alanda doğal ortamda yetiştiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Tescillenen Samandağ neyimiz, dünyada en değerli neyler arasında gösteriliyor. Boğum aralığı nedeniyle özel bir yeri olan ve doğal yetişen kamışlar, tasavvuf müziğinin en önemli enstrümanlarından neye dönüşerek Türkiye ve dünyadaki neyzenlerle buluşuyor. Yurt içi ve yurt dışındaki neyzenler tescille Hatay'dan daha fazla ney talep etmeye başladı. Tescilden önce Hatay'da 800-1000 arasında ney üretimi yapılırken, tescille bu oran 5 kat arttı. Hedefimiz, Samandağ neyini hem bir dünya markası haline getirmek hem de mevcut ihracatını daha da artırmak."

Çinçin, Samandağ neyinin ününü daha da artırmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

-"Siparişleri yetiştiremez duruma geldik"

Neyzen ve ney yapımcısı Cemil Kahiloğulları da 40 yıldan bu yana evinin atölyesinde ney yaptığını söyledi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle alınan tescille Samandağ neyine talebin arttığını dile getiren Kahiloğulları, "Samandağ neyinin coğrafi işaret alması yurt içi ve dışından talepleri artırdı. Dünyanın birçok ülkesinden siparişler aldım, bu bizi oldukça memnun etti. Son olarak bir aylık zaman içinde Kanada, Almanya, Fransa, İngiltere, Suudi Arabistan, Irak, Kamboçya'dan çok sayıda ney talebi geldi. Kurduğum internet sitesi aracılığıyla bana ulaşıyorlar. Şu anda çok yoğunum ve siparişleri yetiştiremez duruma geldik." diye konuştu.

Kahiloğulları, yaptığı neyleri 1000 ila 5 bin liradan sattığını, tescille artan talepten mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

Samandağ, Antakya, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Coğrafi işaret tescili 'Samandağ neyi'ne talep arttı - Son Dakika


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