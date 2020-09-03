Coğrafi işaret tescilinde Şanlıurfa, başvurusunda Gaziantep önde - Son Dakika

Coğrafi işaret tescilinde Şanlıurfa, başvurusunda Gaziantep önde

Türkiye'nin coğrafi işaretli ürün sayısı, Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan başvurular ve tescillerle giderek artıyor.

Coğrafi işaret tescilinde Şanlıurfa, başvurusunda Gaziantep önde, System.String[]

Türkiye'nin coğrafi işaretli ürün sayısı, Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan başvurular ve tescillerle giderek artıyor. Ülkede coğrafi işaretli ürün sayısı 519'a ulaşırken, çiğ köftesinden şıllık tatlısına, eşkilisinden saç kavurmasına kadar 30 ürünü için onay alan Şanlıurfa, iller sıralamasında ilk sıradaki yerini koruyor.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bağlı kuruluşu TÜRKPATENT verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin farklı illerindeki yöresel ve kültürel değerler tescillenerek koruma altına alınıyor. Bu alanda kuruma yapılan başvurulara her geçen gün yenileri ekleniyor.

Coğrafi işaretlerin tescillenmesi için başvuruları illerden valilikler, belediyeler, sanayi ve ticaret odaları, ziraat odaları ve dernekler gerçekleştiriyor.

TÜRKPATENT, bu ayın başına kadar 519 ürüne "coğrafi işaret" onayı verdi. Kurumda 595 ürünün tescili için değerlendirmeler devam ediyor. Bu konuda iller arasındaki rekabet de sürüyor.

Şanlıurfa, coğrafi işaret yarışında ilk sırada yer alıyor. Geçen yıl temmuz sonu itibarıyla 27 ürünü için onay alan kent, bu yıl sayıyı 30'a yükseltti. Şanlıurfa'nın çiğ köftesi, Karaköprü narı, ciğer kebabı, şıllık tatlısı, eşkilisi ve saç kavurmasının da aralarında bulunduğu ürünleri coğrafi işaret tescili aldı.

Gaziantep, baklavası, fıstığı, muskası, firiği, Nizip nanesi gibi ürünlerinden 27'sini tescilleterek ikinci sıradaki yerini korudu.

İzmir, Ege inciri, Bergama halısı, boyozu, kumrusu ve Gümüldür mandalinasının da aralarında bulunduğu 19 ürünle 3'üncü sırada bulunurken, Demirci hünnabı, Kırkağaç kavunu, mesir macunu, Gördes el halısıyla Manisa 14 ürünle 4'üncü sırada yer alıyor.

Anamur muzu, cezeryesi, tantunisi, Erdemli Lamas limonuyla Mersin, çekme helvası, Taşköprü kuyu kebabı, sarımsağıyla Kastamonu ve Kavaklıdere cevizi, Marmaris çam balı, Milas zeytinyağı gibi ürünleriyle Muğla 13'er ürünle bu illeri takip ediyor.

Çok sayıda ürün tescil incelemesinde

Kuruma, coğrafi ürününü tescilletmek için başvuru yapan iller arasında da yarış devam ediyor. Yöresel ürünlerinin tescillenmesi için başvuru yapan Gaziantep, bu kategoride ilk sırada yer alıyor. 55 ürününü tescilletmek isteyen Gaziantep'i, 32 başvuruyla Bolu, 28 başvuruyla Ankara, 24'er başvuruyla Kastamonu ve Diyarbakır izliyor.

Bölgelerde lider Karadeniz

Coğrafi işaret tescilinde bölge kategorisine bakıldığında ise Karadeniz Bölgesi 111 ürünüyle ilk sırayı aldı. Bu bölgeyi 80 coğrafi işaretli ürünüyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 78 ürünle Ege Bölgesi izledi. Diğer bölgelerden de çok sayıda ürün coğrafi işaret tescili aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de illerin başvuruları kapsamında coğrafi işaretli ürünlerle ilgili süreçler devam etti. Son olarak Van kahvaltısı ve Van gül reçelinin coğrafi işaret tescil belgeleri verildi.

Dünyaya tanıtılıyor

Kurum, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinin dünyada tanıtılması için çalışmalarını yürütüyor. Bu alanda son olarak Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle uygulamaya konulan "Coğrafi İşaretlerin Etkin Biçimde Yönetilebilmesi İçin İdari Kapasitelerin Güçlendirilmesi Projesi" kabul edildi.

Türkiye'nin coğrafi işaretlerinin ticarileşme, pazarlama ve denetim yönlerinden iyileştirilmesine yönelik proje kapsamında, coğrafi işaret tescili yaptırmış tüm kurum ve kuruluşlara, çevrim içi anket uygulandı. Pervari balı, Finike portakalı, Anamur muzu, Salihli kirazı ve Gemlik zeytini coğrafi işaret tescilli pilot ürünler olarak seçildi.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında projenin iş planı yeniden düzenlendi. Projede çalışılan coğrafi işaretlerin üreticileri ve ilgili diğer paydaşlarıyla uzaktan iletişim sağlanarak mevcut durum tespiti yapıldı. Gelinen noktada, yerli ve yabancı uzmanların teknik desteklerinin alınması aşamasına geçildi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Coğrafi işaret tescilinde Şanlıurfa, başvurusunda Gaziantep önde - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Pendik'te kontrolden çıkan otobüs gişelere çarptı: 24 yaralı Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sözleşmesi feshedildi Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu Aytemiz Alanyaspor Babacar'ı 1,5 yıllığına kiraladı İngiliz kahve zinciri Costa Coffee, koronavirüs nedeniyle 1.500 kişiyi işten çıkaracak Son dakika: Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu Korona testleri pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi hastane çıkışı görüntülendi Son Dakika: RTÜK'ten Netflix'e ilk ceza: Çocuk istismarı görüntüsü içeren film kaldırılacak Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı Merkez Bankası rezervleri 4 milyar 75 milyon dolar azaldı Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada Messi transferinde sürpriz gelişme! 1 yıl daha Barcelona'da kalabilir
Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi         
14:12
Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü         
14:11
Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi         
14:08
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya artan vakalar sonrası vatandaşa seslendi: Allah rızası için dışarı çıkmayın İstanbul Valisi Ali Yerlikaya artan vakalar sonrası vatandaşa seslendi: Allah rızası için dışarı çıkmayın         
13:49
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı         
13:37
Manchester City'nin sahibi olan City Football Group, Fransa'nın Troyes kulübünü satın aldı Manchester City'nin sahibi olan City Football Group, Fransa'nın Troyes kulübünü satın aldı         
13:33
Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi         
13:31
Salgın korkusundan çocuklarını aylarca eve hapsettiler! 3 kardeşi ayrı odalara koyup kapılarına kilit vurdular Salgın korkusundan çocuklarını aylarca eve hapsettiler! 3 kardeşi ayrı odalara koyup kapılarına kilit vurdular         
13:27
Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu         
12:53
Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı         
12:53
Kocaeli'de garsonluk yapan vatandaş, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı Kocaeli'de garsonluk yapan vatandaş, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı         
12:29
Lüks rezidansta feci ölüm: 15. kattan başına cam düştü Lüks rezidansta feci ölüm: 15. kattan başına cam düştü         
12:13
Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu         
12:11
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu         
11:26
Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı         
11:19
İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler         
10:21
Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi         
10:07
Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada         
09:35
Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu         
09:21
Yaşlı kadının çıplak ellerle yaptığı çevre temizliği görenleri hayrete düşürdü Yaşlı kadının çıplak ellerle yaptığı çevre temizliği görenleri hayrete düşürdü         
09:15
Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gergin gecesi! Koruması basın mansuplarıyla tartıştı Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gergin gecesi! Koruması basın mansuplarıyla tartıştı         
09:13
Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak         
09:03
Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni         
08:58
Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor         
08:58
Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı         
08:49
Oyuncu Miray Daner, yeni dizisi için imajını değiştirdi Oyuncu Miray Daner, yeni dizisi için imajını değiştirdi         
08:20
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Favori iki yarışmacı potaya girdi MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Favori iki yarışmacı potaya girdi         
07:34
Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu         
23:16
Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi         
23:09
Bakan Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu Bakan Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu         
21:30
Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2020 17:19:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Coğrafi işaret tescilinde Şanlıurfa, başvurusunda Gaziantep önde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei