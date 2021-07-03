Üye Girişi
Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı - Son Dakika

Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı

03.07.2021 12:57
Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı, System.String[]

Rize'de sofraların vazgeçilmezi olan ve coğrafi işaret tescili alan baston ekmeği, antioksidan özelliğiyle bilinen yeşil çay pudrasıyla hazırlanıyor.

Rize'de sofraların vazgeçilmezi olan ve coğrafi işaret tescili alan baston ekmeği, antioksidan özelliğiyle bilinen yeşil çay pudrasıyla hazırlanıyor.

Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, AA muhabirine, baston ekmeğinin asırlardır illerinde yapıldığını anlattı.

Rize Belediyesi ve Fırıncılar Odasının katkılarıyla baston ekmeğinin coğrafi işaret aldığını anımsatan Kumbasar, bu ürünün tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Kumbasar, "İçerisindeki yeşil çay pudrası karışımı, ekmeği daha da güzelleştiriyor. Baston ekmeğimizin lezzeti farklı ve şehre gelenlerin çoğu tercih ediyor. Rize'den ayrılırken hediyelik olarak götürenler oluyor. Bunun bilinciyle ekmeği zenginleştirme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kovid-19 salgını sürecinde sağlıklı beslenmenin öneminin arttığına dikkati çeken Kumbasar, "Yeşil çay pudrasının önemini biliyoruz. Baston ekmeğiyle birleştirdiğimiz, hijyene dikkat ettiğimiz zaman çok daha özel bir ürün ortaya çıkmış oluyor." diye konuştu.

"Salgın dönemi ekmeğin itibarını iade etti"

Tohum Platformu kurucusu Mine Ataman da fırıncılığın Rizelilere dededen kalan miras olduğunu, bunu geleceğe taşımak için ekmeğe sağlıklı dokunuşlar yapıldığını belirtti.

İnsan sağlığı için antioksidanların çok değerli olduğuna işaret eden Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim coğrafi işaretli baston ekmeğimiz var. Çok kıymetli. Artık daha da sağlıklı. Özel olarak yeşil çay pudralısını ürettik. Antioksidan düzeyi çok yüksek polifenoller taşıyor. Cildi güzelleştiriyor, sindirim sistemini düzenliyor. Bu anlamda Rize'nin gururu coğrafi işaretli baston ekmeğinin bütün Türkiye'ye gideceğini düşünüyoruz. Dedelerimizden aldığımız fırıncılık mesleğini inovatif çalışmalarla geleceğe taşıyoruz. Memleketimizin değerlerine sahip çıkıyoruz."

Ataman, "Salgın dönemi ekmeğin itibarını iade etti. Çünkü herkes artık evinde ekmek yapıyor. 'Ekmeklerimizi daha sağlıklı hale nasıl getirebiliriz? Türkiye'den dünyaya, ana vatanından ekmeği alıp nasıl Avrupa'ya ihraç edebiliriz?' Artık onu düşünmeliyiz." şeklinde konuştu.

Yeşil çay pudralı ekmeğin yapımını anlatan Ataman, şunları kaydetti:

"Aslında 1 kilo una bir çay kaşığı yeşil çay pudrası kullandığınız zaman onun bir dilimiyle bir öğün için gerekli antioksidanlar, polifenoller, bunların hepsini vücudunuza almış oluyorsunuz. Yeşil çay pudrası pek çok yerde satışta. Özellikle ÇAYKUR tarafından organik Hemşin havzasındaki çayla, yeşil çay pudrası üretiliyor. Yeşil çayın yanında siyah çay pudrası var. Evde yaptıkları ekşi mayalı ekmeğin hamuruna son aşamada bir çay kaşığı ekledikleri zaman hem sağlıklı hem lezzetli bir ekmek yapabilirler."

Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı
Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı
Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı
Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı
Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı

Rize Belediyesi, Antioksidan, Türkiye, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adana Demir, Belhanda bombasından sonra şimdi de Bruma'yı hedefe aldı 12:59 Adana Demir, Belhanda bombasından sonra şimdi de Bruma'yı hedefe aldı Küçükçekmece Gölü ölü balıklarla doldu, felaketin derecesi gittikçe artıyor 12:35 Küçükçekmece Gölü ölü balıklarla doldu, felaketin derecesi gittikçe artıyor 1 yıllık takıntı cinayetle sonlandı! Çocuğa cinsel istismardan hapis yatan şahıs, bir kadını öldürdü 12:29 1 yıllık takıntı cinayetle sonlandı! Çocuğa cinsel istismardan hapis yatan şahıs, bir kadını öldürdü
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı 12:09 Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu 11:23 Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tosuncuk bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirilecek 11:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tosuncuk bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirilecek
Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı 10:41 Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı 09:56 Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı

Son Dakika Haberleri
13:04 Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor
12:59 Adana Demir, Belhanda bombasından sonra şimdi de Bruma'yı hedefe aldı
12:49 Büyükbaş kurbanlık fiyatları 10 bin lira ile 30 bin lira arasında değişiyor
12:31 Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
12:09 Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı
12:05 Wimbledon'da korkutan anlar! İstifra edip yere yığılan Tunuslu tenisçi herkesi korkuttu
12:04 Antalya'ya 1 ayda gelen turist sayısı 5 ayda gelen kadar! Listenin başını Ukraynalılar çekiyor
11:57 Cinayetin detayları kan dondurdu! İş arkadaşını elleriyle boğup, cesedini çekiciyle taşımış
11:44 32 ülkeyle Karadeniz'de tatbikat yapan NATO'nun en büyük tedirginliği Türkiye'deki S-400'ler
11:29 Uçakta, sahayı gözyaşları içinde terk eden Spinazzola'nın ismini haykırdılar
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Büyükbaş kurbanlık fiyatları 10 bin lira ile 30 bin lira arasında değişiyor Büyükbaş kurbanlık fiyatları 10 bin lira ile 30 bin lira arasında değişiyor         
12:49
Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı         
12:31
Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi         
12:22
İlayda Akdoğan'ın art arda paylaştığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın art arda paylaştığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
12:06
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı         
11:03
Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar         
10:38
Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor         
09:36
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti         
17:56
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 13:16:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement