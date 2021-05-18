Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı - Son Dakika

Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı

18.05.2021 10:29
Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı, System.String[]

BURSA'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi'nde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli enginarın hasadına başlandı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi'nde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli enginarın hasadına başlandı. Hasadı bir ay boyunca sürecek olan Hasanağa enginarının tanesi, 8 liradan alıcı buluyor.

Nilüfer Belediyesi'nin 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuruyla Hasanağa enginarı coğrafi işaret tesciline değer görüldü. Nilüfer'in Hasanağa Mahallesi'ne özgü iklim, toprak, su gibi unsurların yanında geleneksel tarım yöntemi ile üretilen enginar, büyüklüğü ve lezzeti bakımından en kaliteli enginarlar arasında gösterildi. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş olan Hasanağa enginarının korunması sağlandı. Bölgede yaşayanların çoğunun geçim kaynağı olan 'coğrafi işaret' tescilli Hasanağa enginarının hasadına başlandı. Hasadı bir ay sürecek olan enginarın tanesi, 8 liradan alıcı buluyor. Hasanağa enginarı hakkında konuşan Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, "Talep çok fazla, Enginarı almak içi şehir dışından mahallemize gelenler var" dedi.

'TALEP ÇOK FAZLA'Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, Hasanağa enginarını diğerlerinden farklı kılan özelliklerini şöyle anlattı:  "Nilüfer ilçemizde en iyi şekilde enginar yetişen bölgemiz Hasanağa Mahallesi. Yaklaşık 1500 dönüm enginar ekiliyor. Bunun yaklaşık 800-900 dönümlük kısmı Hasanağa Mahallesi'nde ekiliyor. 2017 yılında Nilüfer Belediyesi patent kuruluna başvuru yaptı. 2020 yılında coğrafi işareti 'Hasanağa enginarı' olarak alındı. Yapılan araştırmalarda buranın iklim yapısı, enginarın iriliği ve tadı farklı özellikler teşkil ettiği için patent verildi. Hak etmese verilmezdi. Geçtiğimiz yıl fiyatlar 4-6 lira arasında değişiyordu. Bu yıl mazot, gübre gibi fiyatlar yüzde 100 arttı. Çiftçimizin beklentisi de bu yüzden yüksek. Genelde buradan İstanbul'a gönderiliyor. Çiftçilerimiz kendileri de enginarı soyup, vakumlayıp isteyenlere satışını yapıyorlar. Talep çok olduğu için kısa sürede satışları yapılıyor. Şehir dışından özellikle Hasanağa enginarı almak için gelenler var. Tadının farklı olduğunu söylüyorlar" Hasanağa Mahalle Muhtarı Halil Turan ise, "Hasat daha yeni başladı. Bugün itibari ile ana kafaları kesmeye başladık. Hasanağa Mahallemizde ana geçim kaynağı bu ürün. Hasat başladığında tatlı bir telaş yaşanır. Bu bir ay boyunca devam eder. Tezgahlar kurulur" diye konuştu.'ENGİNAR İŞÇİLİĞİ ÇOK ZOR'

Çiftçi Ramazan Bayır da "Yılın 8 ayı enginar mahsulüyle uğraşıyoruz. Mahsul bu sene zayıf. Fazla tane yok. İşçiliği de çok zor. Kellelerde birer ikişer tane var. Bu yıl üretim düşük. Verim de az. Fiyatlar düşük olursa zarar edeceğiz gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.


Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı
Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı
Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı
Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı
Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı
Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı
Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı
Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı
Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı
Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı
Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı
Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı
Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı
Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı
Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı

Hasanağa Mahallesi, Hasanağa, Patent, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor Çukur dizisinde 'Şahran' karakterini Sarp Akkaya canlandıracak Çukur dizisinde 'Şahran' karakterini Sarp Akkaya canlandıracak

Son Dakika Haberleri
10:28 Bilim Kurulu üyesi canlı yayında kademeli normalleşmeye tepki gösterdi: Herhangi bir görüş bildiremedik
10:17 Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı
10:15 Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir
10:12 Tartıştığı annesini bıçakladı, "Annem kötü bir insandı, onu öyle görünce hiç üzülmedim" dedi
10:08 Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor
10:00 Tarihi İncil'i jandarmaya satmaya çalışırken yakayı ele verdiler! Değeri tam 13 milyon dolar
09:57 Memleket Partisi'nden gündem olan çalıntı logo iddialarına cevap: Bir hikayesi var
09:42 Meteoroloji uyardı, öğleden sonra kuvvetli yağış geliyor!
09:41 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı
09:28 Elon Musk'un serveti ocak ayından beri yüzde 24 azaldı! En zenginler listesinde geriledi
Bilim Kurulu üyesi canlı yayında kademeli normalleşmeye tepki gösterdi: Herhangi bir görüş bildiremedik Bilim Kurulu üyesi canlı yayında kademeli normalleşmeye tepki gösterdi: Herhangi bir görüş bildiremedik         
10:29
Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı         
10:18
Tartıştığı annesini bıçakladı, Tartıştığı annesini bıçakladı, "Annem kötü bir insandı, onu öyle görünce hiç üzülmedim" dedi         
10:12
Tarihi İncil'i jandarmaya satmaya çalışırken yakayı ele verdiler! Değeri tam 13 milyon dolar Tarihi İncil'i jandarmaya satmaya çalışırken yakayı ele verdiler! Değeri tam 13 milyon dolar         
10:01
İspanya'ya 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı İspanya'ya 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı         
09:47
Devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış şahıs buldu Devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış şahıs buldu         
09:15
"Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü, son sözü "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu         
08:54
AK Partili Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına şartlı destek AK Partili Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına şartlı destek         
23:15
Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar         
22:58
Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti         
21:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir         
21:17
Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor         
21:03
Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü         
20:40
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş         
16:47
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 10:33:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement