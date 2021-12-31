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Coğrafi işaret yolundaki "cennet hurması" pekmezi kadınlara yeni gelir kapısı olacak - Son Dakika

Coğrafi işaret yolundaki "cennet hurması" pekmezi kadınlara yeni gelir kapısı olacak

31.12.2021 11:36
Coğrafi işaret yolundaki "cennet hurması" pekmezi kadınlara yeni gelir kapısı olacak

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde "cennet hurması"ndan yapılan pekmez, coğrafi işaret tescil belgesine kavuşmasıyla kadınlara yeni iş alanı oluşturacak.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde "cennet hurması"ndan yapılan pekmez, coğrafi işaret tescil belgesine kavuşmasıyla kadınlara yeni iş alanı oluşturacak.

İlçedeki bahçelerde yetiştirilen ve halk arasında "cennet hurması" olarak bilinen Trabzon hurması, dalında olgunlaştıktan sonra toplanıyor.

Kooperatif çatısı altında birleşen kadınlar tarafından kazanlarda geleneksel yöntemlerle kaynatılan bu meyveden pekmez elde ediliyor.

Karapürçek Kaymakamlığının desteğiyle geçen yıl Hocaköy Mahallesi'nde kurulan Eli Bereketli Kadınlar Kooperatifi, özellikle kış aylarında tüketilen pekmeze coğrafi işaret verilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu.

Coğrafi işaret tescil belgesinin alınmasıyla pekmez, üreticisine katma değer sağlayacak.

"Köylerdeki kadınlara gelir getirecek bir mekanizma oluşturmayı amaçladık"

Karapürçek Kaymakamı Gökay İçen, AA muhabirine, göreve geldiğinde ilçede bol miktarda yetiştirilen cennet hurmasının değerlendirilmesi için çalışma başlattığını söyledi.

Kadın eliyle cennet hurması pekmezinin yapılması için kooperatif kurduklarını ve coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını dile getiren İçen, "İnşallah en kısa zamanda coğrafi işaretini alacağız. Burada kadınlarımız aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Burayı sadece bir gelir kapısı olarak değil, köylerdeki kadınlarımızın bir sosyalleşme merkezi olarak da düşündük. Köyümüzde bir tesis kurduk, haftanın 5 günü kadınlarımız buraya gelip çalışıyor, sosyalleşiyor." diye konuştu.

İçen, bugün kadın kooperatiflerinin sayısının arttığını belirterek, bu oluşumların sürekliliğinin esas alınması gerektiğini vurguladı.

Sürekliliği sağlayarak köylerdeki kadınlara gelir getirecek bir mekanizma oluşturmayı amaçladıklarını anlatan İçen, "Bu niyetle kooperatifimizi kurduk. Kadınlarımız yeri geliyor pazarlara çıkıyor, alışveriş merkezlerinde stantlar kuruyor, etkinliklere katılıyor. Kooperatifin kurulduğu gün ile bugün arasında çok fark var. Sürekli il merkezlerine gidiyorlar ve orda çevrelerini genişletiyor, sosyalleşiyor ve öz güven elde ediyorlar. Ayrıca gelir elde ediyorlar. İstediğimiz sistem kendiliğinden kurulmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

"Cennet hurması pekmezi yapılması oldukça zor bir ürün, herkes yapamıyor"

Kooperatif Başkanı Elda İbil de Kaymakamlığın teşvikiyle 9 kadının kooperatif kurduğunu, sayılarını artırmak istediklerini söyledi.

Geleneksel yöntemlerle yaptıkları için ürünlerinin lezzetine güvendiklerini belirten İbil, şöyle devam etti:

"Bir yıl gibi kısa sürede birçok ürün ürettik. Ürünleri sezonunda yapıp taze taze müşterilerimize sunmak istiyoruz. Yeni sezonda da inşallah daha çok ürünler üreteceğiz. Reçel, pekmez, sos, marmelat, erişte, tarhana yapıyoruz. Tamamen doğal, tüketicilerimizin gönül rahatıyla tüketebileceği ürünler üretiyoruz. Taleplerimiz şu an çok iyi, sosyal medya üzerinden de güzel talepler alıyoruz. Geçen yıl yaptığımız bütün ürünlerimizi tükettik, bu yıl da satışlarımız çok iyi durumda. Tanındıkça talep geliyor.

Cennet hurması pekmezi özel ürünümüz, yakında coğrafi işaretini alacağız. Ürünlerimiz bize ait ve kendimiz yetiştiriyoruz. Kış aylarında özellikle cennet hurması pekmezi kaynatıyoruz. Bol C vitamini ve lezzeti iyi olduğu için tercih edilen bir üründür. Yapılması oldukça zor bir ürün, herkes yapamıyor. Cennet hurması pekmezinin yapımını büyüklerimizden nasıl gördüysek aynı şekilde kara kazanlarda kaynatarak üretimimize devam ediyoruz."

"Kooperatifle hurma daha verimli değerlendiriliyor"

Hocaköy Mahallesi Muhtarı Ali İbil ise daha önce evlerde yapılan cennet hurması pekmezi üretiminin kooperatif çatısı altında sürdürüldüğünü söyledi.

Kooperatifin kurulmasının ardından hurmanın daha verimli değerlendiğini dile getiren İbil, "Bu bölgede daha önce hurmanın pazarı yoktu ama şimdi dallarda hiç hurma yok, hepsi değerlendi. Kuruluştaki amacımız da bu ürünün değerlenmesiydi." dedi.

İbil, cennet hurmasının değerli bir ürün olduğuna işaret ederek, "Biz bunu biliyoruz, pekmezini yapmayı beceriyoruz. Büyüklerimizden gördüğümüz gibi yapıyoruz, kendimizi şimdi daha da geliştirdik. Coğrafi işaretimizin müracaatımızı da yaptık. Son yazışmalarımızı yaptık, inşallah Karapürçek ilçesi olarak cennet hurması pekmezinin coğrafi işaretini de alacağız. Kadınlarımıza bir uğraşı olsun, para kazansınlar diye bir girişimde bulunduk. Şu an için iyi gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kooperatif, Karapürçek, Trabzon, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Coğrafi işaret yolundaki 'cennet hurması' pekmezi kadınlara yeni gelir kapısı olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Coğrafi işaret yolundaki "cennet hurması" pekmezi kadınlara yeni gelir kapısı olacak - Son Dakika
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