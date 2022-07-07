Coğrafi işaretle tescillenen Zara balı için tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Coğrafi işaretle tescillenen Zara balı için tanıtım toplantısı yapıldı

07.07.2022 16:16
Coğrafi işaretle tescillenen Zara balı için tanıtım toplantısı yapıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde coğrafi işaretle tescillenen Zara balı için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde coğrafi işaretle tescillenen Zara balı için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Zara Ziraat Odası tarafından Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Meriç Dinçer, Zara denilince akla gelen ilk ürünün Zara balı olduğunu söyledi.

Dinçer, Zara balının tescil edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Balıyla bu kadar ünlü olan ilçemizin balının coğrafi işaret alması çok yerinde bir durumdur. Emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ise tescilin arıcılar için hayırlı olmasını temenni ederek, "Arıcılarımız birlik ve beraberlik içerisinde alınan coğrafi işareti değerlendirirlerse Zara balı hak ettiği yere gelmiş olacaktır. Biz de belediye olarak ilçemizin meydanlarında, refüjlerinde, aydınlatmalarında Zara balını işliyoruz." diye konuştu.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek de coğrafi işaretin kullanımı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ufuk Ateş, Zara Bal Üreticileri Birliği Başkanı Orhan Kurt, ilçe protokolü, muhtarlar ile arıcılar katıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Meriç, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Coğrafi işaretle tescillenen Zara balı için tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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