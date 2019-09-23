Son Dakika Haberleri: "Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması" projesi bölge toplantısı
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"Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması" projesi bölge toplantısı

1 saat önce

Kars'ta, "Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırması" projesi kapsamında 6 ilin temsilcilerinin katılımıyla bölge toplantısı düzenlendi.

Kars'ta, "Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırması" projesi kapsamında 6 ilin temsilcilerinin katılımıyla bölge toplantısı düzenlendi.

Kentteki bir otelde yapılan toplantıya, Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Artvin'den temsilciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, katılımcılar Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Pazarlama Daire Başkanlığınca hazırlanan kısa filmi izledi.

Kars Valisi Türker Öksüz, programda yaptığı konuşmada, coğrafi işaret verilen ürünlerinin sayısından ziyade o ürünün marka haline getirilip tanıtılması ve ihraç edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Ürünlerin sadece belli bir coğrafyanın insanlarının tanıdığı ve tükettiği ürün olmaktan çıkartılıp bütün dünyanın tadabileceği, marka olabilmiş ürünler haline gelmesi gerektiğine işaret eden Öksüz, "Kars, bal, kaşar ve gravyer peyniri konusunda Türkiye için bir marka değeri taşıyor. Bu değeri tüm dünyada tanıtıp pazarladığımız zaman hem üreticilerimiz hem köylerde hayvancılık yapanlar hem ilimiz hem bölgemiz hem de ülkemiz kazanacaktır." dedi.

Bu ürünlerin ihracatına da değinen Öksüz, "Yapılacak çalışmalarda bütün değerlerimizi, kıymetli varlıklarımızı, şehirlerimizi temsil edebilecek nitelikteki tüm ürünlerimizi ortak akılla, tecrübe paylaşımıyla, gerekirse ortak projelerle, el ve gönül birliğiyle önce Türkiye'ye, sonra da dünyaya tanıtmaya hep birlikte gayret sarf etmemiz gerekiyor. El ele vererek, şehrimize ve bölgemize ait bütün değerleri teker teker zirveye hep birlikte taşıyacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Daire Başkanı Yusuf Yıldırım da Kars'ın coğrafi İşarette önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Yıldırım, "Kars özellikle sıralamaya baktığımızda Şanlıurfa'dan, Gaziantep, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Mersin, Balıkesir, Bursa'dan sonra en çok coğrafi işarete sahip. Dolayısıyla farkındalığın en önemli ayaklarından bir tanesi Kars, Ardahan, Iğdır, Artvin. Bu bölgede daha fazla potansiyel var ama bu potansiyeli ortaya çıkarmamız gerektiğini düşünerek bu projeye ilişkin ilk toplantıyı burada yapmak istedik." ifadesini kullandı.

Toplantı yarın "Coğrafi işaretler amblem yönetmeliği", "AB başvuru süreci" ve "Coğrafi işaretlerde denetim" konularının ele alınmasıyla sona erecek.

Ardahan, Artvin, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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