Coğrafi işaretli Ardahan balı TANAP desteğiyle sofralara paketleniyor - Son Dakika

Ardahan'da arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaşması amacıyla Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) finanse ettiği "Üç Adımda Üç Hizmet" projesiyle kentin coğrafi işaretli çiçek balının paketlenmesine başlandı.

İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve dağlara bırakılan kovanlarda organik üretim yapılan Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine de katkı sağlıyor.

Meşakkatli bir uğraşın ardından üretilen ve kendine özgü aromasıyla bilinen balın, iç piyasada geniş yer bulması için çalışma yapıldı.

Yöreye özgü balın paketlenmesi ve dolumu için tesis kurulması amacıyla Ardahan Arıcılar Birliğince TANAP'a sunulan ve kabul edilen proje, hayata geçirildi.

Kalitesiyle adından söz ettiriyor

Dünyanın önemli 4 ırk arasında yer alan Kafkas arısından elde edilen çiçek balı, Karagöl Mahallesi'ndeki birliğe ait binada kurulan tesiste paketlenerek sofralara ulaştırılıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen ve 80-100 lira arasında alıcı bulan bal, kalitesiyle de adından söz ettiriyor.

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paketleme ve dolum tesisinin bölgenin arıcılığı için önemli bir yatırım ve altyapı olduğunu söyledi.

Ardahanlı arıcıların artık bal paketlemeye il dışına gitmeyeceğini, hatta başka illerden gelenlere hizmet verileceğini ifade eden Evliyaoğlu, şunları belirtti:

"Bu tesis bize önemli bir destek oldu. Birlik olarak bu denli bir tesisle çalışmamız, Ardahan'da arıcılığın geleceği için son derece önemli. Çünkü hedefimiz 2020'de Ardahan'da bal üretimini yüzde 40 attırmaktır. Bu da ancak bu şekilde, bu ve benzeri çalışmalarla mümkün. Bu tesisle örneğin komşu illerimiz olan Erzurum, Kars ve Artvin'e de hizmet sunabileceğiz."

"Kovan sayımızı 70 bine çıkarmayı planlıyoruz"

Evliyaoğlu, tesisin saatte 500 kilogram bal paketleme kapasitesine sahip olduğunu belirterek, bunun Ardahan ve komşu illere fazlasıyla yetecek seviyede olduğunu aktardı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın meraların korunması konusundaki desteğini anımsatan Evliyaoğlu, "Ardahan'da 780 üyemizin yaklaşık 45 bin kovanı mevcut. Biz bu ve benzeri desteklerle kovan sayımızı 70 bine çıkarmayı planlıyoruz. Sayın Valimiz Mustafa Masatlı'nın arıcılığa çok büyük destekleri oldu. Çünkü özellikle dışarıdan gelen, yani kaçak yollarla kente giriş yapan küçükbaş hayvanlar engellendi. Bu şekilde meraların korunması ildeki bal kapasitesini yükseltti. Çünkü bitkilerimizi, çiçeğimizi korumuş olduk." diye konuştu.