Coğrafi işaretli Ardahan balında verim düşüklüğü - Son Dakika

DÜNYADAKİ 4 ana arı ırkından biri olan Kafkas arısının ana vatanı Ardahan'da, çiçek balı hasadı başladı. Türkiye'nin tek coğrafi işaretli balı olma özelliğine sahip Ardahan balında, bu yıl hava şartlarına bağlı olarak verim düşük olunca üreticiler de hayal kırıklığı yaşadı.

Kafkas arısının ana vatanı Ardahan'da, çiçek balı hasadı başladı. Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Ardahan'da bal hasadının 1 haftadır devam ettiğini ancak olumsuz hava şartları nedeniyle bu yıl verimin önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 80 düşük olduğunu söyledi. Mayıs ve haziran aylarındaki olumsuz hava şartları nedeniyle nektar için kovandan çıkan işçi arıların kovana dönemediğini, bu yüzden bal akışının sağlanamadığını aktaran Evliyaoğlu, şunları söyledi: