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Coğrafi işaretli Ardahan balında 'sağım dönemi başladı - Son Dakika

Coğrafi işaretli Ardahan balında 'sağım dönemi başladı

28.08.2021 09:20

Coğrafi işaretli Ardahan balında 'sağım dönemi başladı Ardahan'da bal sağım dönemi başladı.

Coğrafi işaretli Ardahan balında 'sağım dönemi başladı

ARDAHAN - Ardahan'da bal sağım dönemi başladı.

Doğal bal için bitki florası ideal bir konuma sahip olan Ardahan'da arıcılar yeni sezon bal mahsullerini almaya başladı. Çocukluktan bu yana babalarının yanında arıcılığı öğrenen Sudenaz ve Sılanaz Özdemir kardeşler, bal sağımında babalarına destek oluyor. 16 yaşındaki arıcı Sılanaz Özdemir, 2021 yılının iyi geçmediğini söyleyerek, "Kuraklık tüm arıcıları etkiledi. Kovan başına 4 ila 5 kilo arasında bal elde edebildik. Ama gelecek yıldan ümitliyiz." dedi.

Sudenaz Özdemir'de kuraklık nedeniyle sahada çalışamadıklarını fakat bal süzümüne yardımcı olduklarını ifade ederek, "Bu işi severek yapıyoruz. Bu yıl istediğimiz gibi olmasa da elimizden geldiği kadar çalışıyoruz." Dedi.

Baba Mehmet Özdemir de, çiçek balı bal üretiminde kuraklık nedeniyle rekoltede büyük düşüş beklendiğini söyleyerek,

"2021 yılı Ardahan'da kurk geçti. Biz 1850 rakımda konuşlandık, arılarımız da güçlü olmasına rağmen kovan başına 4 kilo elde edebildik. Ama maalesef 30 yıldır bu işle uğraşmamıza rağmen böyle bir durumla karşılaşmamıştık. 30 yıldır böyle bir şey görülmedi. Yani kurak olmasına rağmen bal elde edebiliyorduk. Fakat bu yıl çok farklı geçti. Bazı arıcılar bal alamadan sezonu kapatmak zorunda kaldılar.

Özdemir, "Sayın Bakanımız başta olmak üzere hükümetimizden talebimiz; krediler ertelenmeli ve kek desteği verilsin istiyoruz. Ardahan'da Kafkas arısının yaşayabilmesi için arıcıların ayakta durması gerekiyor. 2022 yılına Kafkas arısını taşıyan arıcıları zor koşullar bekliyor." dedi.

Yaklaşık 60 yıldır arıcılıkla uğraşan emekli öğretmen Bahattin Özdemir de kuraklık sonucu oluşan bu tabloyla hiç karşılaşmadıklarını söyledi. Özdemir, "Ardahan Kafkas arısının vatanıdır. Posof ilçesi de gen merkezidir fakat verilen hibeler yeterli değil. Hibelerin arttırılması gerekiyor. Çünkü kuraklık sonrası oluşan mağduriyet arıcıları olumsuz etkiledi. Gerekli hibeler yapılmazsa Kafkas arısının geleceği tehlike altındadır. Bu nedenle arıcıların borçlarının faizsiz bir şekilde ertelenmesi gerekir." dedi.

Coğrafi işaretli Ardahan balında 'sağım dönemi başladı
Coğrafi işaretli Ardahan balında 'sağım dönemi başladı
Coğrafi işaretli Ardahan balında 'sağım dönemi başladı
Coğrafi işaretli Ardahan balında 'sağım dönemi başladı
Coğrafi işaretli Ardahan balında 'sağım dönemi başladı
Coğrafi işaretli Ardahan balında 'sağım dönemi başladı
Coğrafi işaretli Ardahan balında 'sağım dönemi başladı
Coğrafi işaretli Ardahan balında 'sağım dönemi başladı
Coğrafi işaretli Ardahan balında 'sağım dönemi başladı

Ardahan, Kovan, Bitki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Coğrafi işaretli Ardahan balında 'sağım dönemi başladı - Son Dakika Ekonomi


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