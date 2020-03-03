Coğrafi işaretli 'Delice beyazı üzüm'den 150 bin adet üretilecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Coğrafi işaretli 'Delice beyazı üzüm'den 150 bin adet üretilecek - Son Dakika Ekonomi

Coğrafi işaretli 'Delice beyazı üzüm'den 150 bin adet üretilecek

6 saat önce

Kırıkkale'de coğrafi işaretli Delice beyazı olarak bilinen üzümün fidanından bu yıl 150 bin adet üretim yapılması planlanıyor.

Coğrafi işaretli 'Delice beyazı üzüm'den 150 bin adet üretilecek, System.String[]

Kırıkkale'de coğrafi işaretli Delice beyazı olarak bilinen üzümün fidanından bu yıl 150 bin adet üretim yapılması planlanıyor.


Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Delice ilçesinde kurulan Asma Fidan Üretim Tesisinde bu yıl 150 bin adet fidan üretimi yapılacağı bildirildi. Kaymakam Saliha Karataş ile İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, tesiste incelemelerde bulundu.


2018 yılında İl Tarım ve Orman Bakanlığınca temin edilen 85 bin liralık bütçe ile Delice Belediyesi'nin Üzüm Üreticileri Birliğine tahsis ettiği 2 dekarlık arazi üzerine kurulan Asma Fidan Üretim Tesisinde çiftçilerin ihtiyaç duyacağı üzüm fidanlarından temin edileceği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "Bu projemizde Kırıkkale Üniversitesi ve Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içerisinde çalışarak ilimiz çiftçisine önemli bir hizmet sunduk. Bu yıl için 150 bin adet standart fidan üretimi yapacağız. Tesis üretime devam ediyor. İlimizde çeşit ıslahı ve verim artışına yönelik çalışmalarımız da artarak devam edecek" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Karataş, Delice, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:49 Kaynak: İHA
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