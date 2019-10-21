Son Dakika Haberleri: Coğrafi işaretli 'Eflani hindi bandırması' birincilik getirdi
Son Dakika Güncel Coğrafi işaretli 'Eflani hindi bandırması' birincilik getirdi

Coğrafi işaretli 'Eflani hindi bandırması' birincilik getirdi

1 saat önce

Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu Aşçılık programından Öğr. Gör. Sibel Ayyıldız düzenlenen yemek yarışmasında yaptığı 'Eflani hindi bandırması' ile birinci oldu.

Coğrafi işaretli 'Eflani hindi bandırması' birincilik getirdi, System.String[]

Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu Aşçılık programından Öğr. Gör. Sibel Ayyıldız düzenlenen yemek yarışmasında yaptığı 'Eflani hindi bandırması' ile birinci oldu.


Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu Aşçılık programından Öğr. Gör. Sibel Ayyıldız, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen "Akademisyen Şeflerin Lezzetleri" isimli yemek yarışmasında yaptığı 'Eflani hindi bandırması' ile birincilik elde etti. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gölbaşı Turizm Fakültesinde 15-16 Ekim'de 'Mutfakta Bilim Var!' sloganıyla gastronomi festivali düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından akademisyenler ve gastronomi alanındaki profesyoneller festivalde bir araya geldi.


Festival kapsamında düzenlenen 'Akademisyen Şeflerin Lezzetleri' yemek yarışmasına da katılan akademisyenler, hünerlerini sergilerken, Eflani Meslek Yüskekokulu Aşçılık programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Sibel Ayyıldız, yöresel yemek konsepti ile yapılan yarışmada, Eflani ilçesinin coğrafi işaretli yemeği olan 'Eflani hindi bandırması' ile birincilik elde etti. - KARABÜK

Karabük, Ankara, Eflani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:51 Kaynak: İHA
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